Augmentation de l'offre à Roberval et à Jonquière

Ce sont près de 200 élèves de plus qui auront droit à des cours de français dans la région et ce, d’ici le 31 mars. C’est ce qu’ont annoncé ce jeudi le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean-François Roberge, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville ainsi que les députés de Roberval et de Jonquière, Nancy Guillemette et Yannick Gagnon.

Cette augmentation d’étudiants concerne les classes de francisation des centres de services scolaires du Pays-des-Bleuets et de la Jonquière. Les ministères des ministres Roberge et Drainville travaillent conjointement à trouver le plus de places possibles, se disant conscients de la hausse des demandes en francisation. Selon le ministre Drainville, cet effort a été possible grâce aux 10 M$ versés au ministère de l’Éducation par le ministère de la Francisation, une transaction qui a été annoncée le 5 janvier.

Rappelons qu’en novembre dernier, la grande majorité des cours de francisation de la région avaient dû mettre un arrêt à leurs programmes, arrêts qui avaient été causés par un manque de fonds de la part de Québec.