Ouverture d'un nouveau point de service local en février

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean annonce l’ouverture d’un nouveau point de service local à Roberval au début du mois de février. Il sera situé au 44 boulevard de l’Anse.

Le point de service ouvrira ses portes le 4 février en ce qui concerne les dépistages, tandis que la vaccination et les prélèvements seront disponibles dès le 6 février. Il est aussi mentionné que les services de prélèvements sanguins, urinaires et gynécologiques offerts au point de service local de Roberval seront désormais effectués sans rendez-vous. Le point de service a été conçu pour améliorer l’expérience des patients en facilitant l’accès à des soins sécuritaires et efficaces.