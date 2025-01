Investisseur intéressé à acquérir l’ancien presbytère

Si les négociations en cours se concrétisent, il se pourrait bien que l’ancien presbytère de Saint-Prime passe, dans un avenir rapproché, aux mains d’un futur acquéreur.

Le président de la Corporation de la vieille fromagerie Perron désire toutefois conserver la confidentialité des discussions qui ont lieu avec cette personne. Toutefois, il explique que « de sérieuses négociations sont en cours. Il y a quelqu’un qui a levé la main, mais je ne peux dévoiler quel est son projet », explique Bernard Généreux.

« Il y a une perspective de transaction d’ici l’été. Quant au projet que nous caressions, c’est malheureux, car il ne se fera pas. On voulait sauver l’immeuble et lui donner une autre vocation. Il faut que le Musée se dégage de ce fardeau financier qui met de la pression sur sa viabilité. »

Déficit annuel

Même si une partie du bâtiment génère des revenus locatifs, la Corporation doit supporter un déficit d’opérations d’environ 10 000 $ par année pour maintenir cette infrastructure.

« On ne veut surtout pas compromettre la santé financière de la Corporation. Nous n’avons donc pas le choix de le vendre. Il faut passer à autre chose. »

Restauration du hangar à « dîmes »

« En lien avec notre mission muséale et parallèlement au projet de transformer l’ancien presbytère en auberge, la Corporation a entrepris des démarches pour faire inscrire le hangar à « dîmes » situé à l’arrière du bâtiment et bénéficier d’une subvention dans le cadre du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux », explique Bernard Généreux.

Ce bâtiment servait, à l’époque, pour remiser les dîmes payées par les citoyens en foins, en légumes ou autres, selon les besoins du curé, plutôt qu’en argent. « C’est l’un des derniers exemplaires au Québec de ce type de bâtiment », ajoute-t-il.

Pour déposer une demande, la municipalité de Saint-Prime devait le citer. « Nous avions donc entrepris une démarche de citation qui vise à conserver les principales caractéristiques extérieures du bâtiment. Le projet a été retenu. Toutefois, les coupures budgétaires annoncées l’automne dernier par Québec ont eu raison de cette potentielle source de subvention. »

La citation d'un bien patrimonial est une mesure de protection particulière dont dispose le conseil municipal en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Pour vendre l’ancien presbytère la municipalité devra entreprendre une démarche pour annuler la citation obtenue pour le hangar à dîmes.

Projet contesté en 2021

On se rappellera qu’en 2021 la municipalité avait modifié le zonage du bâtiment, suite à une demande de Nutrinor qui avait manifesté un intérêt pour acheter le presbytère, le démolir et y construire une station-service. Un projet qui avait été contesté par plusieurs citoyens. Par la suite, une levée de fonds avait permis d’amasser 200 000 $ en dons pour sauvegarder ce lieu patrimonial.

Les fonds remis à la Corporation de la vieille fromagerie Perron devaient servir à transformer la bâtisse en auberge. L’organisme désirait également revamper le bâtiment voisin qui servait de hangar à dîme.