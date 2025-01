Investissements majeurs au Planétarium de Saint-Félicien

Le Planétarium de Saint-Félicien fera peau neuve. Au cours des prochains mois, on investira 330 000 $ pour la modernisation architecturale de la partie extérieure du bâtiment incluant une nouvelle entrée.

On veut ainsi lui donner une apparence plus attrayante et contemporaine. Une partie de l’intérieur sera également mis au goût du jour afin de mieux répondre aux attentes des visiteurs et optimiser les espaces d’accueil et d’activités éducatives.

Le projet peut être réalisé grâce au soutien financier de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec, de la MRC du Domaine-du-Roy, de la Ville de Saint-Félicien, de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest et de Desjardins Entreprises.

« On pense lancer les appels d’offres à la fin de janvier ou au début de février », explique Claude Boivin, président du Planétarium de Saint-Félicien.

« Avec la modernisation de l’apparence du bâtiment, le Planétarium sera en mesure de mieux refléter l’objectif de sa mission, soit de promouvoir l’intérêt des sciences dont l’astronomie auprès de la population et plus particulièrement aux jeunes en leur permettant de côtoyer un centre de sciences spécialisés tel que le nôtre. En moyenne, nous accueillons 4 000 jeunes par année. »

Pour le président, l’allure de « vieille » école du Planétarium fera place à un bâtiment plus moderne et davantage attractif pour les visiteurs. On pense ainsi doubler, voire tripler le nombre de personnes qui s’y rendent.

La Ville donne le bâtiment

Pour le maire, Luc Gibbons, ces travaux marquent un nouveau départ pour le Planétarium. « Pour Saint-Félicien le Planétarium demeure un attrait touristique extrêmement important. La Ville va investir 25 000 $ pour la réalisation de ces travaux. Nous allons également donner le bâtiment à l’organisme pour lui permettre de se concentrer sur le développement », commente-t-il.

Pour sa part, la SADC Lac-Saint-Jean Ouest allongera 25 000 $, en prêt, pour ce projet de modernisation.

« La SADC prête de l’argent. De plus, on accompagne les organismes pour la concrétisation de leurs projets. Pour nous, le Planétarium propose une offre éducative très importante », commente Luc Chiasson, président de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest.

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon a expliqué : « Depuis 2012, le Planétarium inspire des générations à explorer les sciences et à rêver. Sa mission éducative et son rôle unique par la vulgarisation scientifique représentent un levier stratégique pour diversifier notre offre touristique. Nous allons contribuer à ce projet pour 25 000 $. »