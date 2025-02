Un Festival de cinéma d’animation à Saint-Félicien

La première édition du Festival de cinéma d’animation Anim sur le Lac aura lieu les 8 et 9 août 2025 à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien. La mission du festival consiste à diffuser et à mettre en valeur le cinéma d’animation, sous toutes ses formes.

« Le festival offre une programmation de courts-métrages, des événements, des activités spéciales, comme des formations, des conférences et des projections exceptionnelles de courts et de longs-métrages. Anim sur le Lac souhaite créer un lien d’appartenance avec les gens d’ici, stimuler une relève régionale, offrir des espaces de rencontres pour les professionnels et encourager la création de projets en cinéma d’animation », explique Rosalie Guay, responsable des communications et cofondatrice du Festival.

La ville de Saint-Félicien, présentateur officiel d’Anim sur le Lac s’implique, dans cette première édition, en allongeant une somme de 20 000 $.

Implication du Cégep

Lors du point de presse où l’on a fait connaître les détails du Festival, on a confirmé le partenariat du Cégep de St-Félicien.

« La mission d’Anim sur le lac résonne profondément avec celle de notre institution. Depuis de nombreuses années, notre programme Arts, lettres et communication place la création au cœur de la formation multidisciplinaire, avec une reconnaissance particulière dans le domaine du cinéma d’animation », a expliqué Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de St-Félicien.

« En appuyant ce festival comme partenaire majeur, nous affirmons notre engagement à encourager la relève régionale, à créer des opportunités de rencontres pour les professionnels et à promouvoir la création de projets novateurs en cinéma d’animation. »

On a également annoncé d’autres partenariats avec la MRC Domaine du Roy, l’Hôtel du Jardin, Nancy Guillemette, députée du comté Roberval, le Festival REGARD sur le Court Métrage et l’Office national du film du Canada (ONF).

« REGARD est un allié des débuts pour Anim sur le Lac et présentera une carte blanche qui sera projetée lors de la première édition du festival. En collaboration avec l’ONF on va également procéder à la rétrospective des films, du cinéaste d’animation, maintes fois primé, Patrick Bouchard. »

Appel de films

L’appel de films de cette première édition est lancé et accessible, via le 20 avril, via le site web www.animsurlelac.ca. Un prix du jury et un prix coup de cœur du public seront attribués, pour le meilleur film d’animation.