La construction du centre communautaire de La Doré franchit une nouvelle étape

Même si les coûts de construction passent à 6,7 M$ le projet de construction du centre communautaire de La Doré a franchi, il y a quelques jours, l’étape de la signature de registre pour ceux qui désiraient s’opposer à sa réalisation. Une seule personne s’est présentée pour le signer.

La municipalité a donc le feu vert pour aller de l’avant avec ce projet dont les travaux devraient débuter après la tenue du Festival des camionneurs de La Doré pour se terminer en mars ou avril 2026.

« Il y a trois mois, nos experts avaient évalué le projet à 5,8 $. Mais un peu avant la période des Fêtes, lorsqu’on a ouvert les soumissions, la plus basse était de 6,7 M$. La municipalité aura à absorber 17% des coûts de construction, soit 1,1 M$. Le reste, soit 5,6 M$ fait l’objet de subventions gouvernementales. Le contrat a été accordé à la firme Unibec de Dolbeau-Mistassini », explique le maire Ghislain Laprise.

Plus qu’un centre communautaire

« Je dis aux contribuables que si on repousse le projet, on peut s’attendre à ce que les travaux se traduisent rapidement par une facture oscillant autour de 10 M$. »

Rappelons que ce projet prévoit la construction d’un nouveau centre communautaire qui sera annexé au Complexe sportif. Outre une grande salle qui pourra recevoir jusqu’à 120 personnes, la future bâtisse d’une grandeur de 120 pieds par 70 pieds accueillera les organismes Service Qualité Vie (SQV), la Maison des Jeunes, la FADOQ et les Chevaliers de Colomb.

Démolition

Dès que la construction du nouveau centre communautaire sera terminée, on procédera au déménagement dans les nouveaux locaux pour, par la suite, procéder à la démolition du vieux bâtiment.

« Pendant un certain temps, on a même pensé modifier l’intérieur pour le transformer en garage. Toutefois, on nous a déconseillé de le faire. La structure du bâtiment n’est pas standard et en touchant au plancher, on aurait pu avoir des surprises avec des coûts oscillant autour de 700 000 $ à 800 000 $ », ajoute le maire.