Devenir couturière et obtenir un emploi par la suite

D’ici juin 2025 chez Nettoyeur FB à Saint-Félicien aura formé cinq couturières qui obtiendront un emploi dans l’entreprise par la suite. Une formation qui tombe à point dans un domaine affecté par une pénurie de main-d’œuvre.

Deux cohortes successives seront été formées. La première a permis, à la fin de mars, à deux étudiantes de terminer la formation Rehaussement des compétences en couture. Trois autres étudiantes, inscrites dans la deuxième cohorte, termineront leurs études en juin prochain.

La formation est offerte par le Comité sectoriel de l’industrie textile du Québec (CSMO Textile) en partenariat avec le Service aux Entreprises (SAE) du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.

Patrice Bouchard, le PDG de l’entreprise explique que l’engouement pour s’inscrire à cette formation fait suite, selon lui, au texte publié au début de janvier dernier dans l’Étoile du Lac. On avait, à ce moment, annoncé des investissements de plusieurs millions de dollars dans l’entreprise située sur le boulevard Hamel et le début éventuel d’une formation en couture.

Bougie d’allumage

« Force est d’admettre que ce fut la bougie d’allumage. À la suite de la publication, on a reçu plusieurs demandes d’informations pour s’inscrire à la formation. Les étudiantes ont apprécié le lancement de cohortes privées pour couturières », affirme Patrice Bouchard.

Des moulins flambant neufs ont été achetés et un espace a été transformé en atelier de couture. Pour lancer une première cohorte, il fallait un minimum de trois inscriptions. « On a débuté avec trois étudiantes. Deux ont obtenu leur certification. Par la suite, trois autres étudiantes se sont ajoutées pour former une deuxième cohorte. Elles termineront bientôt leur formation. Finalement, on se prépare pour un troisième groupe. »

« L’accompagnement avec le SAE est très rassurant et nous incite à poursuivre cette initiative. Sans oublier que ces étudiantes obtiennent ensuite un emploi chez nous. D’ici l’automne prochain, l’entreprise vivra une croissance et ces nouvelles couturières sont les bienvenues », explique-t-il.

Les investissements se poursuivent

Dans les prochaines semaines débutera la troisième phase d’agrandissement de l’usine de Nettoyeur FB. Des travaux de plusieurs millions de dollars, sur deux étages, transformeront le devant de la bâtisse actuelle.

« Les deux premières phases, qui concernaient l’arrière du bâtiment, sont terminées. Là, on va s’attaquer à la partie la plus importante des travaux qui vont s’échelonner jusqu’en septembre ou octobre prochain. Par la suite, il faudra réaménager les surfaces de travail de l’ancien bâtiment dans la nouvelle partie. La deuxième salle de lavage sera fonctionnelle en novembre ou au plus tard en décembre », conclut le PDG.