Cinq comédiens professionnels embauchés pour l’été

Il y aura plusieurs nouveautés au Village historique de Val-Jalbert cet été. Et celle que les visiteurs pourront particulièrement apprécier selon la direction, c’est l’embauche de cinq comédiens professionnels plutôt que des amateurs pour assurer l’animation du site touristique.

Le nouveau directeur général en poste depuis un mois, François Lavoie, indique que ces comédiens seront en poste jusqu’à la fin août pour bonifier l’expérience du village d’antan situé à Chambord.

« Il y en aura deux au couvent et les trois autres seront au magasin général, précise-t-il. Ils vont aussi se rassembler tous ensemble au même endroit deux fois par jour, une le matin et l’autre l’après-midi. On devrait ainsi hausser la qualité des animations. On a été choyé durant les années 2000 parce que c’était des comédiens du Théâtre Mic-Mac qui faisaient ça. On a ensuite pris des bénévoles à temps partiel, mais c’est plus compliqué d’apprendre des textes quand tu n’as pas de formation. »

Ces comédiens s’ajouteront aux quatre guides qui se promènent sur le site, ce qui fera en sorte qu’on pourra voir 9 personnes en habit d’époque au total.

Un nouveau site d’animation a également été aménagé à côté du magasin général où sera installée une cabine photographique automatisée qui permettra aux visiteurs de conserver un souvenir des années 20.

« Les gens pourront se prendre en photo en costume d’époque, et se l’envoyer par courriel. Ils auront le choix entre trois costumes différents. »

Petit véhicule ferroviaire automoteur

Autres nouveautés, le village historique a fait l’acquisition d’une draisine, un petit véhicule ferroviaire propulsé manuellement et principalement utilisé pour l'entretien des voies ferrées, notamment leur inspection ainsi que le transport du matériel et du personnel de maintenance. Il a joué un rôle essentiel dans le développement industriel du village.

Le site réaménagé où les ouvriers de Val-Jalbert jetaient les déchets industriels et domestiques au début du 20e siècle, qu’on surnomme La Dompe, sera aussi éclairé cette saison.

« On veut permettre aux gens qui passent au moins une nuit sur le site de prolonger leurs activités, souligne François Lavoie. Ils pourront manger au restaurant, aller voir La Dompe et retourner ensuite dans leur hébergement. »

Toutes ces nouveautés, hormis l’embauche de comédiens professionnels, ont nécessité des investissements d’environ 300 000$ selon le directeur général.

Ce dernier rappelle que le village historique accueille, en moyenne 90 000 visiteurs annuellement.

Au niveau de l’hébergement, François Lavoie affirme qu’en plus du camping, les 15 chalets offerts en location sur le bord de la rivière Ouellet sont très en demande.

Préservation des bâtiments patrimoniaux

À plus long terme, le nouveau DG termine en mentionnant qu’il travaillera sur la préservation des 42 bâtiments patrimoniaux du site. Il sait déjà que de gros investissements seront nécessaires.

« L’an dernier, on a fait réaliser des carnets de santé pour chacun des bâtiments afin de savoir quels montants seront nécessaires pour chacun. Certains travaux sont urgents et on va avoir des choix déchirants à faire. On va faire des approches auprès des gouvernements, parce qu’il faudra investir entre 30 et 35 M$. »