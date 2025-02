Où sera aménagé le carrefour giratoire à Saint-Félicien?

Il semble bien que la soirée d’information qui s’est tenue en novembre dernier, à laquelle assistait une quarantaine de citoyens, a fait sonner des cloches au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) qui tient mordicus à ce que le projet, comme les autres qui sont dans leurs cartons, passe avec succès, l’étape de l’acceptabilité sociale.

Nous avons demandé une mise à jour sur ce dossier qui fait beaucoup jaser dans les chaumières de Saint-Félicien.

« L’acceptabilité sociale est au cœur des préoccupations dans la réalisation de ce projet. Le 7 novembre 2024, le Ministère est allé à la rencontre d’un groupe de citoyens à Saint-Félicien pour recueillir leurs préoccupations afin d’avoir un portrait juste de la situation. Comme le projet d’entente avec la Ville est survenu il y a trois ans et que les activités préparatoires menant vers les plans et devis avancent rondement, il était primordial d’aller rencontrer les citoyens rapidement », commente Nathalie Girard, conseillère en communication à la direction générale du Saguenay–Lac-Saint-Jean du Ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Elle ajoute toutefois : « Il est peu commun de voir une mobilisation citoyenne trois ans après la signature d’une entente. Cependant, le Ministère est toujours sensible aux préoccupations des citoyens. De ce fait, il était tout à fait normal d’aller à leur rencontre. »

Trop tôt pour statuer sur le site

Le projet étant à une étape préliminaire, la conseillère en communication avoue qu’il est trop tôt pour affirmer si l’endroit où l’on désire aménager un carrefour giratoire sera modifié ou non.

« Il est à noter que nous sommes à l’avant-projet préliminaire où les options/variantes sont évaluées. Les plans et devis suivront à la prochaine étape, où une localisation se précisera. Même si les gens ont pris trois ans, après le début du projet, pour nous demander une rencontre, on prend en considération ce qu’ils nous ont dit », précise-t-elle.

Acceptabilité sociale : une préoccupation

Interrogé sur les réactions de la population quant à l’endroit qui sera retenu, le ministère persiste et signe : « L’acceptabilité sociale demeure importante dans ce projet. Le ministère est allé à l’écoute des citoyens pour recueillir leurs préoccupations. On va en tenir compte pour bien analyser le secteur concerné. »

« Également, peu importe si on va dans une direction ou une autre, nous serons en mesure d’expliquer aux citoyens, selon leurs préoccupations, notre choix définitif. Tous les scénarios sont sur la table. Ça fait partie de l’analyse du ministère. Il n’est pas impossible qu’on modifie des éléments du scénario original. »