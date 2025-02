Le ministère pourrait analyser deux projets en parallèle

Le ministère affirme que si des caractérisations environnementales doivent être réalisées ailleurs, il est possible de faire avancer deux projets en parallèle puisqu’il s’agit d’une étape qui ne prend pas trop de temps à se faire.

« Il demeure important de comprendre et nous l’avons répété à plusieurs reprises lors de la séance d’information que nous ne sommes pas encore rendus aux plans et devis. On doit, par la suite, obtenir le plus d’intrants possible pour en arriver à un projet qui soit le plus socialement acceptable et qu’il s’intègre dans les objectifs d’acceptabilité, de sécurité et de fluidité. »

Le ministère tient à rassurer la population quant aux nombreux accidents, dont certains mortels, qui ont eu lieu à la jonction du boulevard Hamel et de la voie de contournement.

« Ce n’est pas parce qu’on travaille sur un projet d’amélioration de l’entrée sud qu’on ne regarde pas ce qui se passe du côté de la jonction avec le boulevard Hamel. On a déjà posé, à court terme, des gestes pour sécuriser davantage cet endroit. »

Échéancier non disponible

Toujours selon la conseillère en communication, la conception du projet est en cours, sans toutefois dévoiler le calendrier des interventions.

« Pour le moment, il est encore trop tôt pour préciser un échéancier. Toutefois, le dossier est actif et progresse. L’été dernier, le Ministère a procédé à la caractérisation environnementale du site. Ces activités préparatoires sont nécessaires au bon cheminement du projet.

Rappelons qu’en 2021, une entente de collaboration a été signée avec la Ville afin de réaliser les études d’avant-projet. Selon cette entente, le Ministère est responsable de l'exécution des activités préparatoires telles que, l'avant-projet préliminaire, l'avant-projet définitif, les plans et devis d'avant-projet, les études pédologiques et géotechniques, de caractérisations environnementales des sols et des milieux naturels.

Mise à jour de la Ville

Interrogée sur la mise à jour du dossier, la Ville de Saint-Félicien nous a répondu : « Nous avons effectivement discuté avec le MTMD dans les derniers jours. La mise à jour étant la même d'un côté comme de l'autre, la Ville ne commentera pas à cette étape-ci, mais nous préparons une sortie conjointe à la fin février », a commenté Léa Bédard-Beaulieu, conseillère en communication et aux relations avec le milieu à la Ville de Saint-Félicien.