Troisième journée de grève pour les CPE

Les quelque 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN tiennent leur troisième journée de grève nationale partout au Québec. En Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, elles manifestent devant les CPE pour exiger que le gouvernement bonifie ses offres à la table de négociation.

Face aux nombreuses demandes de recul portées par le gouvernement, les travailleuses et les travailleurs se font entendre avec cette troisième journée de grève nationale. Appuyées aussi bien par des parents que par de nombreuses directions de CPE, les salarié-es proposent plusieurs mesures pour améliorer les conditions de travail et salariales et ainsi freiner la pénurie de personnel qui touche les CPE. Les travailleuses demandent notamment une charge de travail moins lourde, une meilleure rémunération pour assurer l’attraction et la rétention, des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées et des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants. Rappelons que la CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l’ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE, dont 31 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.