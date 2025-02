La CNESST termine son enquête sur le décès d'un travailleur

La Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dévoile ce jeudi les résultats de son enquête, concernant un accident de travail survenu en octobre 2023, et ayant coûté la vie à un employé de 23 ans de Pièces d’auto Roussel de Roberval. L’ouvrier est décédé lorsqu’Il tentait de démonter un réservoir à essence sous un véhicule dans la cour de l’entreprise.

Afin de récupérer le réservoir, le travailleur avait soulevé le véhicule avec un cric de ferme, puis avait soutenu le véhicule avec des pneus montés sur des jantes, avant de retirer le cric et de se glisser sous le véhicule. Peu après, le véhicule a été déstabilisé et s’est affaissé, le coinçant sous le véhicule. Le travailleur a été retrouvé en soirée et son décès fut constaté à l’hôpital. La CNESST a tiré de l’incident plusieurs conclusions. La formation et la supervision des démonteurs étant considérées comme déficientes, l’employeur devra mettre en place plusieurs mesures afin d’éviter qu’un événement comme celui-ci se reproduise.

Les véhicules devront aussi notamment être déplacés sur une surface plane, ferme et sèche avant qu’ils soient soulevés, puis les appareils de levage et de soutien de véhicules devront être conformes et sécuritaires. La CNESST fera parvenir son rapport d’enquête au ministère de l’Éducation afin de partager l’information au sein des programmes d’études reliés à la mécanique automobile.

Les conclusions seront également acheminées à plusieurs acteurs du milieu, comme l’Association des recycleurs et pièces d’autos et de camions, avec l’objectif d’éviter un autre accident de ce genre.