Val-Jalbert compte investir 1,5 M$ pour bonifier son offre touristique

La Corporation du parc régional de Val-Jalbert compte investir 1,5 M$ d’ici deux ans pour améliorer son offre touristique et vient de recevoir 750 000 $ du fédéral pour y arriver. Le village historique de Chambord prévoit notamment moderniser son téléphérique et ajouter un belvédère au sommet, ainsi que se doter d’un parc thématique pour les enfants.

Le président du conseil d’administration, Yan Lapierre, souligne que les travaux en ce qui concerne la mise à niveau du téléphérique ont déjà débuté.

« Ce sont des travaux importants et personne n’avait les pièces sur les tablettes, précise-t-il. Il fallait donc les commencer plus tôt. Le téléphérique vieillit et il a besoin d’entretien. »

Les télécabines du téléphérique seront également remplacées l’an prochain. L’organisation souhaite aussi construire un belvédère au sommet pour mettre davantage en valeur la vue imprenable sur le lac Saint-Jean.

« On veut installer une terrasse au dernier palier qui serait couverte, chauffée et éclairée pour donner l’opportunité aux gens d’y passer un bon moment de détente et observer tous les clochers qu'on peut voir. Les entreprises pourraient également louer ce belvédère pour des réunions d’équipe ou avec leurs clients. »

Nouvelles technologies immersives

Pour attirer davantage d’adolescents, Yan Lapierre ajoute que son organisation veut d’autre part utiliser de nouvelles technologies immersives. Ces dernières leur permettraient de découvrir le patrimoine industriel dans le moulin à pâte du village créé en 1901 pour abriter les personnes qui y travaillaient.

« Avec la réalité augmentée et peut-être aussi du multimédia sous la forme de jeux, ils pourraient mieux comprendre le processus de fabrication de la pâte mécanique à papier qui se faisait à l’époque. Ce ne sera pas ouvert demain matin, mais c’est notre orientation. »

Un éclairage architectural et un parc thématique pour les enfants sont également dans les cartons de la corporation. Le Village historique de Val-Jalbert planche sur un parcours interprétatif numérique qui serait aménagé sur l’esplanade gazonnée où on retrouve deux wagons d’époque, qui seraient reconstruits.

S’amuser dans l’action

« On veut faire une construction chauffée, éclairée et 100% sécuritaire pour qu’un enfant puisse monter, s’amuser, bouger sur le mode ludique, dans l’action! On pense que les trains, ça va plaire aux enfants! »

D’autres nouveautés devraient aussi s’ajouter en 2025, a laissé entendre Yan Lapierre.

Rappelons que selon des données de 2023, environ 20 % de la clientèle du site patrimonial provient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les touristes des autres régions (intra-Québec) environ 50 % et 30% des visiteurs provenaient de l’international.

Avec le terrain de camping, qui reçoit à lui seul entre 30 000 et 40 000 visiteurs, plus de 100 000 personnes s’arrêtent à Val-Jalbert pendant l’été.