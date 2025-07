Le nouveau palais de justice inauguré dans quelques jours

Le nouveau palais de justice de Roberval ouvrira officiellement ses portes le mardi 7 juillet, marquant la fin d’une attente de plus de quatre ans depuis l’incendie de mai 2021 qui avait complètement ravagé l’édifice historique.

On peut dire que cette inauguration symbolise la résilience de la communauté judiciaire, puisqu’il a fallu jongler avec différents endroits et horaires pendant des années.

Le projet aura nécessité un investissement de plus de 115 millions de dollars, soit près du double du budget prévu à l’origine en raison de l’ampleur des travaux post-incendie et des exigences accrues en matière de sécurité et de technologie.

Le nouveau bâtiment, dont la superficie est trois fois plus grande que celle de l’ancien palais, a été pensé pour optimiser le déroulement des procédures judiciaires : quatre salles d’audience équipées à la fine pointe de la technologie, une salle de témoignage, une salle d’attente réservée aux victimes d’infractions criminelles, une salle de règlement à l’amiable, neuf salles d’entrevue pour les avocats et leurs clients, un secteur dédié à la jeunesse, un vestiaire pour les membres du Barreau.

Plus sécuritaire

Afin de renforcer la sécurité, des arches de détection seront installées à l’entrée principale, qui se fait désormais exclusivement par la porte arrière du bâtiment ; un dispositif standard dans plusieurs nouvelles cours du Québec pour mieux contrôler les accès et protéger toutes les personnes présentes dans l’enceinte judiciaire.

Depuis septembre 2022, les audiences se tenaient dans un palais de justice temporaire aménagé à la Plaza Roberval, garantissant la continuité des services en attendant la livraison complète du nouveau complexe.

Le nouveau palais de justice de Roberval est situé au 755, boulevard Saint-Joseph.