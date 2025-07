Plus de 80 femmes réunies grâce à un comité engagé 

Il y a trois ans, elles étaient peu nombreuses et se croisaient rarement sur le terrain. Aujourd’hui, elles sont plus de 80 femmes à participer activement aux activités de golf féminin à Saint-Prime. Cette croissance remarquable, c’est le fruit du travail acharné d’un comité de trois passionnées qui ont su insuffler une nouvelle énergie au golf féminin à Saint-Prime.

« On a voulu créer un espace qui rassemble toutes les générations de joueuses, peu importe leur niveau. Aujourd’hui, on voit les résultats, et c’est vraiment au-delà de nos attentes », affirme Hélène Laflamme, l’une des instigatrices de cette relance aux côtés de Marylin Roussel et de Monique Gagné.

Le virage amorcé en 2022 a été guidé par une volonté de créer des liens entre les golfeuses.

« Souvent, les joueuses plus âgées et les plus jeunes ne se rencontraient jamais, parce qu’elles fréquentaient le club à des heures différentes. On voulait changer ça. »

Pour y parvenir, les trois femmes ont lancé la page Facebook Ligue féminine Golf St-Prime pour faciliter les rencontres entre joueuses.

« On a retiré complètement le côté compétitif. Le but, c’est de jouer pour le plaisir, de rencontrer des femmes de tous les horizons et de partager de bons moments sur le terrain. »

Activités

De plus, quatre événements ponctuent chaque saison. Trois sorties de 9 trous et une journée finale de 18 trous.

« Lors de notre deuxième activité cette saison, on a accueilli un peu plus de 80 participantes. C’est énorme pour nous. »

Le jumelage entre golfeuses expérimentées et débutantes est également au cœur de la formule.

« Ça permet aux nouvelles de se sentir à l’aise, de poser des questions, d’apprendre à leur rythme. C’est rassurant, surtout quand on débute et qu’on se sent parfois un peu lente pour ceux qui suivent derrière. »

Bel avenir

Le groupe Facebook compte maintenant plus de 160 membres, et la relève s’organise déjà.

« Ce qu’on trouve le plus beau, c’est de voir les débutantes qui, une fois à l’aise, forment maintenant leurs propres groupes. Elles ont confiance, elles prennent leur place. »

Hélène Laflamme, impliquée dans le club de golf depuis près de 25 ans, n’a aucun doute, ces trois dernières années ont marqué un tournant.

« Nous sommes vraiment sur une lancée. Le golf féminin n’a jamais été aussi vivant. »