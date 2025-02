Une journée familiale « festive » au Village Boréal de Saint-Félicien

Structures gonflables, croustilles, toasts sur charbon, café et chocolat chaud gratuit, de nombreux prix de présence et autres. Voilà quel fut le menu pour la journée familiale du 15 février, proposée aux familles présentent au Village Boréal de Saint-Félicien.

« Malgré le froid, les gens ont bien répondu à notre invitation et celle du partenaire de l’événement, The Woods & Fils. Il y avait beaucoup de monde. Notre partenaire avait même retenu les services des Événements Lapointe pour animer le site. Depuis le début de la saison, les gens nous démontrent beaucoup d’engouement, d’autant plus que tout est gratuit. », explique la présidente du Village Boréal de Saint-Félicien, Lyne Tremblay.

« Même s’il a fait froid on aime prendre de l’air. Dimanche, avec un thermomètre encore plus froid, la foule était nombreuse pour participer à la partie de sucre et aux promenades en traîneau à chiens, encore là, gratuitement. Nous avions deux attelages qui provenaient de La Baie. Plusieurs étudiants du Cégep de Saint-Félicien en ont profité pour se familiariser avec ces activités. La journée du dimanche s’est terminée par de la danse en ligne », ajoute-t-elle.

Rallye Fondation DDR

De plus, des représentants de la Fondation du Domaine-du-Roy, présents au Village Boréal le week-end dernier, ont proposé un rallye.

« Ils viennent nous voir une fois par année. Le rallye comportait plusieurs questions sur la fondation. Ils ont ajouté des jeux d’animation et des tirages de prix. »

Un autre gros week-end à venir

Le calendrier des activités se déroule à bâtons rompus au Village Boréal de Saint-Félicien. Le prochain week-end du 22 et 23 février ne sera pas en reste.

« Durant les deux jours, nous offrirons des hot-dogs gratuits grâce aux partenaires Camion Avantage et le restaurant Midas. Sans oublier que l’entreprise Camion Avantage fera l’attribution d’une jeep téléguidée pour enfant. Pour participer à ce tirage, les jeunes doivent nous apporter un dessin. »

Gala de la CCI



En 2023, le Village Boréal avait obtenu le prix Coup de cœur du public remis à l’occasion du gala de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien. « Cette année, nous sommes également inscrits pour remporter de nouveau ce prix. Nous invitons les gens à voter pour nous, en ligne, lorsqu’on activera la période de votation. Pour nous, c’est notre paie. Lorsque la population démontre de la reconnaissance envers le travail de tous nos bénévoles, ça fait plaisir à tout le monde. »

Rappelons que le Village boréal accueille cette année un record de 113 maisonnettes (102 en 2024). « Pour l’an prochain, ça augure bien. On a déjà une liste d’attente. Il faudra, encore une fois, agrandir le site », conclut la présidente.