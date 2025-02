Le Gala 2025 de la CCI de Saint-Félicien : honorer les entreprises locales

Avec comme thématique @Ri:Uni pour avancer, la clé du succès@Ri, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien s’apprête à accueillir une nouvelle édition de son prestigieux Gala 2025 @Ri:Les rouages du progrès@Ri, un événement biennal qui met à l’honneur les entreprises locales et leur contribution au développement économique de la région. Le gala aura lieu le vendredi 14 mars prochain, à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien.

Les entrepreneurs, décideurs et acteurs du milieu économique se réuniront pour une soirée de reconnaissance et de célébration. Les participants auront l’occasion de souligner les réussites marquantes et d’échanger avec les personnes présentes.

« Depuis novembre dernier nous travaillons sur cet événement, en collaboration avec le département Techniques de tourisme du Cégep de Saint-Félicien. Les étudiants ont accepté de nous aider. En plus de la logistique et de l’organisation de la soirée, l’image du gala a été redessinée. Ils ont fait un excellent travail », explique Yvon Lamontagne, président de la CCI de Saint-Félicien.

Les catégories

Le gala sera l’occasion de remettre des prix dans plusieurs catégories : Le Prix Émergence - Jeune entreprise de l'année, le Prix Relève - Relève ou transfert d'entreprise, Prix Essor - Investissement, innovation ou nouveau projet, le Prix Engagement - Contribution ou investissement dans la communauté, le Prix Dévouement - Qualité du service et dévouement envers la clientèle, Prix Distinction - Entreprise de l'année, le Prix Économie Sociale - Impact positif sur la société, l'environnement et la communauté et finalement le Prix Coup de cœur du public - Les rouages du progrès.

Pour cette dernière catégorie, les citoyens seront invités à voter pour leur organisation coup de cœur en visionnant les capsules vidéo des candidats sur les réseaux sociaux, en lien avec la thématique de l'événement. Le résultat sera dévoilé le soir du Gala.

Places limitées

Les places étant limitées la CCI recommande aux personnes intéressées à réserver leur billet sur la page Facebook de la CCI de Saint-Félicien.

En plus de la remise des distinctions, la soirée promet d’être un moment d’échange et de réseautage privilégié.