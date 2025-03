La deuxième édition du Grand Rendez-vous du bonheur au travail aura lieu le jeudi 13 mars prochain à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien. L’événement s’inscrit dans le cadre de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive.

Présenté par Desjardins, ce rendez-vous est également rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. « Je suis ravie que notre gouvernement s’implique, cette année encore, en tant que partenaire clé dans cette initiative locale qu’est le Grand

Rendez-vous du bonheur au travail. Nous savons que le bien-être des employés, c’est un levier essentiel pour attirer et fidéliser les talents au sein des entreprises du Québec », souligne Nancy Guillemette, députée de Roberval.

Organisé par la MRC Domaine-du-Roy, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la SADC Lac-SaintJean Ouest, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien, Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean et Services Québec, cet événement mobilisateur est destiné aux différents acteurs du monde professionnel : employés, employeurs, gestionnaires, propriétaires d’entreprises ou organismes d’accompagnement.

« À la MRC du Domaine-du-Roy, nous avons à cœur d’accompagner nos entreprises dans leurs défis, notamment en matière de main-d’œuvre. Le Grand Rendez-vous du bonheur au travail est une excellente occasion de réunir les acteurs du milieu professionnel pour échanger sur de nouvelles pratiques », d’ajouter le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon.

Le Grand Rendez-vous du bonheur au travail se veut un lieu d’apprentissage et d’échange. Des conférences et des ateliers permettront d’aborder des sujets qui concernent le milieu du travail en général, plus précisément les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines, les relations entre collègues et plus encore.

« Depuis plusieurs mois, différents acteurs se mobilisent autour de l’organisation de l’événement. C’est de façon innovante et en présentant de nouvelles tendances que nous souhaitons échanger sur les enjeux de santé mentale et de pénurie de main-d’œuvre qui touchent notre communauté », indique Sophie St-Arnault, conseillère en promotion et prévention de la santé mentale chez Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean.

Achat de billets

Les personnes intéressées à se procurer des billets au coût de 120 $ (+ taxes et frais) peuvent le faire via le site web de la MRC du Domaine-du-Roy. Il est aussi possible de contacter directement les organisateurs.