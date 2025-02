Les modalités du scrutin ont été dévoilées

On connaît maintenant les modalités de l’élection partielle prévue le 13 avril pour remplacer l’ensemble du conseil municipal qui a démissionné en bloc en janvier dernier à Saint-André-du-Lac-Saint Jean. Et des formulaires pour poser sa candidature ont déjà été distribués selon la présidente d’élection Catherine Asselin.

La directrice générale de la municipalité a dévoilé les étapes à venir dans un avis public publié le 20 février dernier.

Interrogée par la suite, cette dernière a précisé que pour être éligible à se porter candidat pour un des 6 postes de conseillers ou conseillères, ou celui de mairesse ou de maire, les gens intéressés devront résider dans la municipalité. Ils devront également inclure dans un formulaire les noms de 5 personnes qui les appuient et seront aptes à voter.

Ces déclarations devront ensuite être remises au bureau de la présidente d’élection durant les jours d’ouverture de l’hôtel de ville entre le 28 février et le 14 mars inclusivement.

« On va vérifier les adresses des signataires et s’assurer que tout est conforme, indique Catherine Asselin. Lors du dépôt du formulaire, les gens devront aussi choisir le poste qu’ils veulent occuper sur un des 6 sièges de conseillers où à la mairie. »

Si plus d’une personne pose sa candidature à un des postes vacants, le vote par anticipation aura lieu le 6 avril de midi à 20 heures. Le jour du scrutin sera le dimanche suivant, soit le 13 avril, de 9 heures 30 à 20 heures.

Un bureau de vote

« Il n’y aura qu’un seul bureau de vote, mais on n’a pas encore déterminé s’il sera situé à l’hôtel de ville ou dans notre nouvelle salle communautaire. On risque de le faire dans la salle communautaire et il y aura deux comptoirs pour voter afin de faciliter la procédure. »

Pour savoir qui aura le droit de vote parmi ses 501 habitants, la municipalité a demandé une nouvelle liste électorale à Élections Québec qu’elle attend sous peu. Les gens inscrits sur cette liste recevront un avis par la poste.

La présidente d’élection souligne cependant qu’il n’y aura pas de scrutin si au moins quatre personnes sont les seules à avoir déposé leur candidature et sont élues par acclamation le 14 mars. Le quorum nécessaire pour administrer la municipalité serait alors atteint.

Du positif dans la situation actuelle

Mais qu’ils soient élus par acclamation ou lors d’un scrutin, Catherine Asselin voit du positif dans la situation actuelle.

« Si quelqu’un veut savoir à quoi ça ressemble être maire ou conseiller, c’est une belle occasion. Il sera élu d’avril à octobre avant qu’on retourne en élection générale cette fois. C’est une belle prémisse pour savoir si un 4 ans pourrait l’intéresser parce que c’est un engagement plus court. »

Entretemps, la directrice générale de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean affirme que les services aux citoyens sont assurés.

« La seule différence, c’est qu’au lieu du conseil municipal, c’est la commission municipale qui approuve les résolutions. C’est sûr qu’il y a un délai et que c’est moins rapide, mais sinon tout se déroule bien. La taxation est sortie et les citoyens ont déjà commencé à recevoir leurs factures. On a aussi commencé à recevoir des paiements et la vérification financière est faite. Tout va bien. »

