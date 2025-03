Dévoilement de la nouvelle politique familiale à Saint-Félicien

C’est à l’occasion d’une journée spéciale d’activités au centre de plein air Tobo-Ski que la Ville de Saint-Félicien a présenté le samedi 15 mars sa toute nouvelle politique familiale.

« En présentant ce document, la Ville de Saint-Félicien réaffirme sa volonté d’agir en faveur du mieux-être des familles félicinoises. Elle servira de cadre pour guider les décisions municipales afin de favoriser le bien-être, la sécurité et la qualité de vie des familles. La politique vise également à soutenir les parents dans leur rôle tout en s’appuyant sur des valeurs comme la bienveillance, l'inclusion et l'engagement », peut-on lire dans le communiqué émis par la Ville.

Démarche collaborative

La politique familiale est le résultat d'une démarche collaborative impliquant des organismes locaux et des familles de la communauté. Ce travail a été appuyé par la création d’un comité de consultation et la tenue de sondages auprès de la population pour connaître et évaluer les besoins des familles.

« Cette démarche reflète notre vision d’une ville attentive aux besoins des familles et prête à évoluer en harmonie avec les réalités d’aujourd’hui. Nous souhaitons développer des initiatives qui permettront aux familles de s’épanouir pleinement », exprime le maire de Saint-Félicien, monsieur Luc Gibbons.

L’élaboration de cette politique familiale a été rendue possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec.

Plan d’action

Afin de guider la prise de décisions en matière de développement, un plan d’action a été élaboré pour accompagner la politique. Il s’articule autour de six axes d’intervention, pour lesquels des objectifs spécifiques ont été définis soit les loisirs, sports et culture, les communications, l’environnement et le développement durable, l’habitation, la mobilité et le transport ainsi que la sécurité des biens et des personnes.