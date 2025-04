Québec accorde plus de 4,8 M$ à Saint-Félicien

Québec octroie une somme de 4 832 600$ à la Ville de Saint-Félicien pour apporter des travaux à son garage municipal. Le projet consiste à agrandir et à rénover le garage situé sur le boulevard Hamel.

À terme, le bâtiment aura une superficie de près de 2 700 mètres carrés, répartis sur deux étages. L’agrandissement prévoit l’aménagement, au rez-de-chaussée, d’une aire de garage avec portes et pont roulant, d’un vestiaire avec douches et de pièces utilitaires. Une salle à manger et une salle mécanique se trouveront à l’étage. La rénovation de la partie existante comprend, pour sa part, l'installation d’une nouvelle porte de garage et la réalisation de différents travaux touchant notamment la protection contre les incendies. Rappelons que l’aide financière provient du Programme d’amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).