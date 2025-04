Québec allonge 4,8 M$ pour le garage municipal de Saint-Félicien

La Ville de Saint-Félicien a accepté la soumission d’Isofor au montant de 6,3 M$ pour réaliser les travaux de rénovation de son garage municipal, dont le coût total est estimé 6,6 M$. Quelques heures auparavant la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région, Andrée Laforest et la députée de Roberval Nancy Guillemette ont confirmé une subvention de 4,8 M$ de leur gouvernement.

Le projet consiste à agrandir et à rénover le garage situé sur le boulevard Hamel. À terme, on aura doublé la superficie du bâtiment actuel qui passera à 2 700 mètres carrés répartis sur deux étages.

L’agrandissement prévoit l’aménagement, au rez-de-chaussée, d’une aire de garage avec portes et pont roulant, d’un vestiaire avec douches et de pièces utilitaires. Une salle à manger et une salle mécanique se trouveront également à l’étage.

La rénovation de la partie existante comprend, pour sa part, l’installation d’une nouvelle porte de garage et la réalisation de différents travaux touchant notamment la protection contre les incendies.

Manque d’espace et vieillissement de la bâtisse

Ce sont 29 employés et 2 directeurs qui travaillent au garage municipal de Saint-Félicien. Le maire de Saint-Félicien a expliqué que le manque d’espace pour exécuter leur travail et le vieillissement de la bâtisse ont obligé la Ville à aller de l’avant avec ce projet.

« Je remercie les employés d’avoir été aussi patients et de nous avoir accompagnés dans cette belle aventure qui va nous permettre de sécuriser tout le bâtiment, de mieux desservir la population et d’être davantage attractifs pour attirer de la main-d’œuvre », a expliqué le maire Luc Gibbons lors de la conférence de presse annonçant la contribution de Québec au projet.

Le premier magistrat a également mentionné que les travaux devraient débuter dans quelques semaines. Deux phases sont prévues et on prévoit avoir terminé le tout en juin 2026.

Travail de concertation

Pour sa part Andrée Laforest a commenté cette annonce de la façon suivante : « La Ville avait besoin de plus d’espace pour son garage et notre gouvernement a décidé d’accompagner la municipalité dans ce projet. Pour le personnel et pour la population, les travaux qui seront faits optimiseront assurément différents services publics importants. »

Même son de cloche de la députée de Roberval Nancy Guillemette : « Soutenir le dynamisme et l’attractivité des milieux de vie, ça passe entre autres par la réalisation d’initiatives collectives comme celle-là. »

Rappelons que le bâtiment a été construit avant 1976. Il servait à l’époque à la fabrication des canots Tremblay.