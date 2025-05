L’achalandage touristique génère 61 M$ en recettes avec plus de 395 000 visiteurs par année

La MRC du Domaine-du-Roy, par l’entremise de son chantier Tourisme, a dévoilé sa nouvelle stratégie touristique 2025-2030 pour une industrie qui génère 61 M$ de recettes avec plus de 395 000 visiteurs par année. Un plan stratégique qui prévoit un budget de 1,3 M$ sur cinq ans pour, entre autres, accompagner les sites touristiques.

« Les statistiques démontrent que nous sommes une région qui démontre beaucoup d’attractivité en haute saison touristique. En plus nous bénéficions d’une clientèle touristique internationale d’importance avec 28% de l’ensemble des touristes qui nous ont visités l’an dernier », explique Charles Desbiens, conseiller sectoriel en tourisme à la MRC du Domaine-du-Roy.

Attraits incontournables

Le conseiller rappelle que l’on retrouve dans la MRC du Domaine-du-Roy cinq des dix plus importants attraits touristiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec le Zoo Sauvage, l’Ermitage Saint-Antoine, le Trou de la Fée, le Village historique de Val-Jalbert et la Véloroute des Bleuets.

« C’est unique pour une MRC et un fait saillant. Pour soutenir le déploiement de cette stratégie, plus de 1,3 M$ seront investis sur cinq ans, dont 315 000$ pour 2025. Déjà, des projets porteurs sont en cours sur le territoire. »

Lancement des forfaits Multi-attraits

Inspirée par le succès du passeport Attraits lancé en 2020 par le gouvernement du Québec, la MRC du Domaine-du-Roy, en collaboration avec le chantier Tourisme, propose une toute nouvelle expérience avantageuse : les forfaits Multi-attraits.

Offerts en exclusivité pour les périodes du 16 mai au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre 2025, ces forfaits permettront aux visiteurs de profiter de rabais de 40 % sur une sélection d’attraits touristiques du territoire. La MRC investira 47 000$ pour cette promotion permettant de rembourser aux sites touristiques la moitié du rabais consenti aux visiteurs.

« Ces forfaits visent entre autres à dynamiser la saison intermédiaire et à répartir l’achalandage de manière plus harmonieuse sur l’ensemble du calendrier touristique. »

Nouveau programme

Afin d’encourager l’innovation et la bonification de l’offre touristique, la MRC lance le Programme d’accélération de la croissance touristique (PACT), doté d’une enveloppe de 80 000 $. Ce programme offre un soutien non remboursable pouvant atteindre 10 000 $ par projet admissible, destiné aux entreprises et organisations touristiques souhaitant améliorer leurs infrastructures ou enrichir l’expérience client.

« Nous allons cibler huit projets qui vise à accélérer la croissance touristique. Jusqu’au 8 mai nous sommes en appel de projets. »