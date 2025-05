François Lavoie nouveau directeur général de Val-Jalbert

Yan Lapierre, président du conseil d’administration de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, annonce la nomination de François Lavoie au poste de directeur général de l’organisation.



« Il entre en fonction immédiatement. François a été nommé à la suite d’un processus de sélection amorcé en février dernier. Il possède une expérience solide dans le domaine touristique qu’il met déjà à profit au sein de l’organisation à titre de directeur financier depuis décembre 2022 », explique Yan Lapierre, président du CA de l’organisme.



« Il a su se démarquer grâce à sa vision stratégique claire, son leadership efficace et sa compréhension des enjeux de l’organisation. Sa connaissance fine de nos réalités, jumelée à sa passion pour le développement régional font du nouveau DG la personne toute désignée pour propulser notre organisme et attirer encore plus de visiteurs à Val-Jalbert. »



Préservation des bâtiments



L’un des premiers dossiers sur lequel devra se pencher le nouveau DG concerne la préservation des bâtiments patrimoniaux du site.



« Nous sommes sur un site qui a plus de 100 ans d’histoire et il est important de préserver le plus de bâtiments possible afin que les générations futures puissent elles aussi profiter de ce merveilleux site et de son patrimoine », affirme François Lavoie.



Le Village accueille, en moyenne 90 000 visiteurs annuellement.