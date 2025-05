De potentiels impacts sur les activités de pêche

Les employés de la Sépaq seront en grève à compter du 15 mai prochain pour une durée de trois jours. Un premier débrayage qui risque d’avoir des impacts sur les activités de pêche qui débutent dans les 13 réserves fauniques concernées.

« L’absence de résultats à la table de la négociation ne nous laisse pas le choix d’envoyer un premier coup de semonce à l’employeur. Ce premier débrayage aura un impact sur les activités de pêche qui débutent dans les réserves fauniques. Nos membres, eux-mêmes des passionnés de la nature, détestent l’idée de gâcher les parties de pêche des Québécois et des Québécoises, mais avec des salaires entre 16 et 17 $/heure, ils arrivent au bout de leur patience », affirme Jimmy Tremblay, président régional du SFPQ. Le salaire minimum est de 16,10 $ au Québec.

La convention collective de quelque 2 500 travailleurs de la Sépaq est échue depuis le 31 décembre 2023. Si la rémunération constitue le principal obstacle à son renouvellement, les iniquités de traitement, la flexibilité de gestion ainsi que la mobilité du personnel font également partie des discussions.

« À dix jours des premières journées de grève, la balle est dans le camp du gouvernement Legault pour éviter que le conflit ne s’envenime. Malheureusement, il refuse toujours d’offrir à nos membres de la Sépaq le rattrapage salarial obtenu par l’ensemble du secteur public en 2023. Cette inaction pèse de plus en plus lourd sur l’attraction et la rétention du personnel qui quitte pour des emplois mieux rémunérés. Ce n’est pas en offrant des augmentations de salaire de seulement 9 % sur 5 ans que la Sépaq pourra conserver son personnel », rappelle le porte-parole syndical.

L’avis de grève a été expédié aujourd’hui au ministre du Travail et à la direction de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) pour trois journées de débrayage. Rappelons que les salariés se sont prononcés à 88,8 % en faveur de l’exercice de moyens de pression lourds pouvant aller jusqu’au déclenchement d’une grève générale illimitée au moment opportun.