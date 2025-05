Inauguration de la passerelle de la rivière Ashuapmushuan

C’est fait! Neuf ans après le début des travaux de ce projet structurant, le circuit touristique hors route La Passerelle du 49e est maintenant terminé. C’est vendredi dernier que la 9e et dernière passerelle qui traverse la rivière Ashuapmushuan a été inaugurée. La réalisation de ce dernier maillon représente un investissement de 3,9 M$.

D’une longueur de 140 mètres, cette ultime passerelle est jumelle à celle inaugurée en 2022 à Péribonka. Pour le directeur général du Parc des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, Dominique Gobeil, cette dernière inauguration représente à la fois une fin et un début.

« Maintenant que les travaux sont terminés, c’est là que le travail commence. Une route touristique, ça signifie qu’il y a des services touristiques, de l’hébergement, de la restauration et du ravitaillement. La pérennité du circuit et de ses retombées sur le milieu passe par coordination avec tous les acteurs impliqués », mentionne-t-il.

Dominique Gobeil rappelle que le circuit touristique hors route de 236 km est une innovation québécoise qui fait l’envie de plusieurs régions à travers la province. À l’échelle régionale, les retombées économiques annuelles liées à la pratique du quad et de la motoneige sont estimées à 183 M$.

« Il faut rappeler qu’il s’agit du premier sentier planifié pour le développement économique des communautés et du tourisme. C’est un projet qui a requis une mobilisation importante et beaucoup d’investissements. C’est une grande fierté », ajoute-t-il.

Soutiens financiers

Ce sont en tout 11 partenaires financiers qui ont contribué à la réalisation de cette dernière passerelle. Parmi ceux-ci, on retrouve Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui a accordé 1 M$ et la Société du Plan Nord avec 785 000$. Les ministères du Transport et des Affaires municipales ont respectivement octroyé 500 000 $ et 200 000 $.

« La finalisation du circuit La Passerelle du 49e est une excellente nouvelle pour le territoire nordique québécois. Je suis très heureuse que nous disposions d’outils comme l’enveloppe d’opportunité de la Société du Plan Nord pour soutenir des projets d’envergure qui feront une différence pour l’économie régionale », mentionne Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord.

Les MRC de Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine ont chacune contribué à la hauteur de 481 107$. Les municipalités de La Doré et de Normandin, désormais liées grâce à la passerelle, ont offert un soutien financier de 50 000 $.