Il y aura de l’action à Saint-Félicien cet été

La population de Saint-Félicien et les touristes ne manqueront pas de choix d’activités cet été. La ville a présenté sa programmation estivale en compagnie des acteurs du milieu. Plusieurs événements comme le Festi St-Fé et le nouveau festival de cinéma d’animation Anim sur le Lac promettent un été bien rempli.

Les conseillers municipaux Alexandre Paradis et Jean-Philippe Boutin ont fait la présentation de cette programmation devant une soixantaine de personnes au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Selon eux, le regroupement de l’ensemble des activités en une seule programmation répond à une demande de la population et des acteurs du milieu.

« Avec cette présentation, nous donnons une tribune aux organisateurs pour communiquer davantage sur les événements qui se déroulent dans notre ville. Il se passe énormément de choses à Saint-Félicien et il faut simplement le rappeler aux gens », mentionne Jean-Philippe Boutin.

Son collègue Alexandre Paradis ajoute : « L’objectif était de mettre la lumière sur le global et de donner la parole aux organisateurs. En regroupant les offres de chaque acteur du milieu, on se rend contre à quel point nous avons une programmation complète. »

L’été débutera en force avec le Festi St-Fé. L’événement annoncé en grande pompe accueillera Sara Dufour et le groupe Quebec Redneck Bluegrass Project. La compétition de bateaux-dragons qui se tiendra sur la rivière Ashuapmushuan compte déjà 43 équipes inscrites, une réponse qui dépasse les attentes des organisateurs.

Saint-Félicien sera également l’hôte des festivités régionales les 23 et 24 juin. La programmation officielle sera dévoilée le 21 mai prochain, mais on annonce déjà un spectacle d’envergure en plus des traditionnels feux d’artifice.

Du 8 au 10 août se tiendra la première édition du nouveau festival de cinéma d’animation « Anim sur le Lac ». Plusieurs séances de projections et différents ateliers sont au programme.

Finalement, l’événement Vive la rentrée qui se tiendra le 29 août complète cette programmation. Il s’agira d’une soirée musicale mettant en vedette les groupes Bo’Bordel, Hommage aux Colocs et le duo de DJ MorenzN’Mao.

« Ce n’est pas rien pour une ville de 10 000 habitants d’avoir une offre aussi complète. On veut penser à tous nos citoyens et connecter avec la population à travers cette programmation », affirme le maire Luc Gibbons.

Collaboration avec La Chouape

La ville en a profité pour présenter la Saint-Fé, une bière blonde réalisée en partenariat avec la microbrasserie La Chouape. Celle-ci sera disponible tout au long de l’été dans les différents événements qui se dérouleront à Saint-Félicien.

« Nous sommes fiers de présenter cet article promotionnel qui représente parfaitement l’esprit de Saint-Félicien : authentique, accueillante et naturellement savoureuse. C’est une façon originale de faire rayonner notre ville et de mettre en valeur le savoir-faire de notre microbrasserie locale », mentionne Luc Gibbons.

Nouvelles infrastructures

Saint-Félicien a annoncé des investissements importants dans ses installations sportives et de loisirs. La réfection du terrain de tennis et l’installation de jeux d’eau seront complétées au mois de juin. Les joueurs de baseball du coin seront heureux d’apprendre qu’un nouvel abri sera construit. Les travaux débuteront après la saison 2025.

Finalement, la ville se dotera de terrains extérieurs de pickleball pour répondre à la demande grandissante pour ce sport. Ces nouvelles installations seront jumelées à une surface de basketball.