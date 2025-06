Québec investira 3,4 M$ pour réaliser 28 projets dans la région

Québec investira 3 418 733 $ dans 28 projets pour bonifier l'offre touristique dans la région. L’annonce officielle a été faite ce matin à Mashteuiatsh par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

Ces projets représentent des investissements à venir de plus de 8,5 M$ si on inclut la part des promoteurs et des partenaires.

Accompagnés par la députée de Roberval, les ministres se sont rendus dans la communauté innue parce que c’est le Camping Plage Robertson qui recevra le plus important montant, soit 2 021 846 $ pour son projet baptisé Shekutamit Expérience.

Il prévoit l'acquisition et l'aménagement de 28 minichalets et d'un bloc sanitaire ainsi que la construction et l'installation d'un système d'aqueduc, de collecte et de traitement des eaux usées. Le bâtiment d'accueil sera aussi rénové pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et le camping fera l'acquisition d'équipements pour bonifier l'expérience des personnes à mobilité réduite.

Avec ce projet, le camping deviendra un site touristique quatre saisons, a indiqué la présidente de Shekutamit Expérience, Josée Robertson.

« Le site sur lequel nous sommes est un espace vivant de transmission, de beauté et de sens. Un lieu que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre. On va accueillir les gens avec le sourire et de la chaleur. On a le désir profond de faire rayonner la culture innue et de partager notre histoire et notre territoire. »

Sylvie Langevin du conseil de bande de Mashteuiatsh s’est également réjouie de cette annonce.

« Ces investissements vont entraîner des retombées significatives, a-t-elle dit, et favoriser un tourisme durable, en harmonie avec nos valeurs et notre vision du développement. »

Rapprochement des cultures

De son côté, Ian Lafrenière a souligné qu’en plus du développement économique, ce projet permettra de rapprocher encore davantage les Québécois et les Premières Nations.

« Le tourisme autochtone, ça permet d’aller à la découverte de l’autre et c’est un vecteur de rapprochement. J’en suis très heureux. 90 % des Québécois disent vouloir vivre une expérience autochtone et on va continuer de le développer. »

De son côté, la ministre Caroline Proulx a rappelé que l’industrie touristique est le 4e produit d’exportation au Québec et le seul actuellement à l’abri des tarifs américains.

« Pas moins de 25 % des Canadiens ont décidé d’annuler leurs vols vers les États-Unis et de reconsidérer leur destination, ce qui nous favorise. Les réservations de voyage des Européens ont aussi baissé de 25 % aux États-Unis. On est beaucoup plus à la dernière minute en termes de planification de voyage cette année compte tenu des circonstances géopolitiques et c’est un avantage pour le Québec. On doit continuer de tabler là-dessus. »

Un tourisme en croissance

Quant à la députée Nancy Guillemette, elle a mentionné que selon les données les plus récentes, le tourisme est en croissance dans la région.

« La contribution du tourisme à l’économie du secteur s’élève à 426 M$. La région comptait 750 entreprises touristiques et 11,500 emplois sont liés au tourisme en 2023. C’est un apport économique important. En offrant un type d'hébergement original et recherché par nos visiteurs, Shekutamit Expérience attirera encore plus de gens chez nous, ce qui stimulera notre économie locale. »

Parmi les 27 autres projets qui recevront le reste de l’enveloppe, Saint-Henri-de-Taillon recevra notamment 95 000$ pour la mise en place d’une œuvre commémorant la disparition du village de Bienheureuse-Jeanne-d’Arc et le rehaussement du lac Saint-Jean.

Dans la circonscription de Dubuc, Nomade Quad obtiendra aussi 60 000$ pour un nouveau service de location de quads électriques, tandis que dans Chicoutimi, les Jardins d’Alex et Jennie recevront 95 000 $ pour développer un site agrotouristique.