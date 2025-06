Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en retard

Selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), rapporté par Le Quotidien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une des régions administratives où le revenu disponible, soit le montant moyen qui reste à la disposition des particuliers pour la consommation finale de biens et de services ainsi qu’une épargne volontaire, est le plus bas au Québec.

Pour l’année 2023, année la plus récente étudiée par les spécialistes de l’ISQ, le revenu disponible au Saguenay-Lac-Saint-Jean s’élevait à 34 572$, ce qui est en bas de la moyenne québécoise, à 36 531$, soit 5% de plus que dans la région. La région est la 6e pire parmi les 17 régions administratives du Québec dans cette catégorie.

Au niveau de la croissance entre 2022 et 2023, les espérances étaient hautes, mais n’ont pas été atteintes. L’année 2022 a vu le revenu disponible monter de 5,2%, alors que l’année 2023 n’a monté que d' un point de pourcentage. Seulement le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont eu de pires résultats dans cette catégorie. Avec l’inflation qui a augmenté de 3,9% durant l’année 2023, il est clair qu’une partie de la population s’est appauvrie durant cette période.