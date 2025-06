Québec investira 628 647$ pour augmenter la présence d'ambulanciers

Québec investira 628 647$ pour améliorer l’accès aux services préhospitaliers d’urgence pour la population dans le secteur du Lac-Bouchette. C’est ce qu’ont annoncé jeudi dernier par voie de communiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, et la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Après le rapport du vérificateur général qui déplorait une couverture ambulancière déficiente dans les régions, le secteur de Lac-Bouchette bénéficiera désormais d’une couverture de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, soit un ajout de 2 920 heures de service par année.

Les horaires de faction des ambulanciers paramédicaux seront transformés en horaires à l’heure. Les ambulanciers le réclamaient souvent pour rendre la profession plus attrayante. Les horaires de faction obligent les ambulanciers à être disponibles 24 heures sur 24, parfois pendant plusieurs jours d'affilée.

Au total, dans tout le Québec, le gouvernement dépensera 35,8 M$ de plus par année pour augmenter le nombre d’ambulances sur les routes.

Premiers répondants et défibrillateurs

L’argent servira également à hausser le nombre de premiers répondants dans les municipalités et déployer davantage de défibrillateurs.

« Cette bonification des services préhospitaliers d’urgence démontre que nous continuons à investir massivement pour bonifier ces services là où des besoins notables ont été constatés, indique le ministre de la Santé Christian Dubé. Nous nous assurons d’optimiser les services fournis, afin de les rendre encore plus efficaces et accessibles dans des délais réduits. Offrir la meilleure couverture ambulancière possible aux Québécoises et aux Québécois, quelle que soit leur région, est une de nos priorités, et je suis très fier de ce que nous avons fait ces dernières années en ce sens. »

Andrée Laforest a quant à elle remercié les équipes qui ont travaillé à cette transformation des heures de service ambulancier pour la région.

« Avec ce projet, notre gouvernement montre que l’accessibilité des soins est une priorité pour toute la population, écrit la ministre. Cela permettra à coup sûr d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes. »

De son côté, la députée de Roberval, Nancy Guillemette, estime que c’est un pas concret pour répondre aux besoins réels du territoire et assurer une réponse rapide et adaptée aux urgences.

« Je suis très heureuse de l’annonce de cet ajout aux heures de services pour la couverture ambulancière, qui profitera directement aux citoyens et citoyennes de notre région. Soyez assurés que, tous les jours, nous continuons de travailler d’arrache-pied pour améliorer les services à la population. »