Nancy Guillemette et Éric Girard préoccupés

Les députés de Lac-Saint-Jean et de Roberval, Éric Girard et Nancy Guillemette, se disent préoccupés par la situation entourant les blocus forestiers, ainsi que par la fermeture de l’usine Rémabec.

Ils indiquent constater que la situation n’évolue pas vers une résolution imminente de cette crise et qu’ils sont extrêmement conscients de l’urgence de la situation. Ils signifient aussi que ce qui se passe est intenable, ajoutant que l’arrêt de production imposé par le Groupe Rémabec dernièrement et les pertes d’emplois qui y sont liées font également partie de leurs inquiétudes. Ils assurent être mobilisés pour protéger autant la forêt que l’économie. Pour ce faire, ils poursuivront leur travail de concert avec les ministres concernés par ces enjeux afin de dénouer l’impasse. Rappelons qu’il y a près d’une semaine, les gardiens du territoire et des chefs héréditaires autochtones à l’origine de ces blocages ont mentionné leur intention d’intensifier leurs actions. Ils veulent s’opposer au projet de loi 97 portant sur la réforme du régime forestier.