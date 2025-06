Stéphane Lagacé directeur de la Sécurité publique de Mashteuiatsh

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan informe la population de l’entrée en fonction du nouveau directeur de la Sécurité publique de Mashteuiatsh, Stéphane Lagacé, à compter du 1er août 2025.

« Membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, monsieur Lagacé possède un riche parcours dans le domaine policier, ayant cumulé 31 ans de service à la Sûreté du Québec. Il a occupé des postes stratégiques tels que lieutenant-directeur, lieutenant opérationnel et capitaine. Plus récemment, soit depuis près d’un an, il travaille pour la communauté Mi’gmaq de Listuguj », peut-on lire dans un communiqué de presse émis par Karen Robertson, conseillère aux communications.

L’ancien chef suspendu

Rappelons qu’en août 2024 le directeur de la Sécurité publique de Mashteuiatsh de l’époque, Mathieu Launière, avait été suspendu de ses fonctions. La communauté n’a jamais voulu commenter les raisons de sa suspension, avait indiqué un porte-parole de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.