Des retombées de 32 millions

À n’en pas douter, l’attraction du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean se traduit par une très importante entrée de capitaux pour la région et son impact économique se compte en dizaines de millions.

Pour preuve, ses représentants viennent de dévoiler une étude indépendante réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton, qui indique que ses activités ont généré des retombées économiques totalisant 32,1millions de dollars entre 2016 et 2025.

Cette analyse, d’après un communiqué émis par l’organisme à l’intention de la presse, démontre que la mise en valeur de ce territoire public a non seulement contribué à l’économie régionale par des investissements structurants, mais qu’elle a aussi permis de soutenir jusqu’à 54 emplois annuels et de générer une valeur ajoutée au PIB de 4,9M$ en 2024 seulement. En 2024, le Parc régional a accueilli 67 500 visites-personnes, une fréquentation qui témoigne d’un intérêt croissant pour ses activités axées entre autres sur la randonnée pédestre, le vélo et le camping sauvage.

On peut lire que « Les dépenses touristiques directement liées à la présence du Parc régional sont estimées à 3,3M$ pour cette même année, alors que les investissements cumulés s’élèvent à plus de 22M$ depuis 2016. Des projets structurants et ambitieux, comme le circuit quad et motoneige La Passerelle du 49e ou le secteur signature des Quatre-Chutes, appuyés notamment par l’aménagement de 16 passerelles récréatives, sont appelés à jouer un rôle clé dans le développement de l’économie touristique régionale au cours des prochaines années. Cette étude confirme le rôle stratégique du Parc régional comme levier de vitalisation du nord du lac Saint-Jean. »

Contribution au développement de la collectivité

L’étude valide également la pertinence des investissements publics consentis au cours des dernières années.

« Le Parc régional contribue à la santé de la population de la MRC de Maria-Chapdelaine en facilitant l’accès à la nature, ce qui a un impact économique qui dynamise les collectivités, crée des emplois de qualité et augmente l’attractivité des milieux de vie. », souligne Dominique Gobeil, directeur général du Parc régional.

De son côté, selon Maude Giard, directrice, Stratégie et Performance, secteur Tourisme, loisirs et culture chez Raymond Chabot Grant Thornton et responsable de l’étude : « Le Parc régional est devenu depuis quelques années un outil essentiel à la qualité de vie des citoyens et un véritable moteur de développement économique et touristique. »

On termine en soulignant que la planification stratégique 2025–2030 en cours s’appuiera sur ces résultats pour orienter les prochaines phases d’aménagement et de bonification de l’expérience visiteur.

Le Parc

Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean a été fondée en 2014. Il entretient, met en valeur, et promeut un réseau de dix secteurs à vocation écotouristique caractérisés par la présence des grandes rivières se jetant dans le lac Saint-Jean. En plus de gérer des projets de développement récréotouristique majeurs, l’organisation coordonne le circuit quad et motoneige La Passerelle du 49e et le Chemin pèlerin Monasteriorum.