Les ventes de piscines explosent en 2025

Face à une baisse marquée de l'intérêt pour les voyages aux États-Unis, les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean préfèrent investir dans leur qualité de vie à domicile cet été, notamment en se faisant installer des piscines. À un tel point que les magasins spécialisés de la région enregistrent une flambée des ventes sans précédent depuis le début de l’année 2025.

« Nos ventes vont extrêmement bien. Les chiffres et les ventes sont clairement au rendez-vous. Comme l’arrivée du printemps s’est faite plus tardivement, c’est certain que les impacts se sont davantage fait ressentir sur nos délais, mais pour les ventes, c’est excellent. Et avec la chaleur des derniers jours, ça redonne un autre petit boost! », mentionne le propriétaire de l’entreprise Sima Pro Jonquière, Jean-Denis Larouche.

Comparativement à la même période l’an passé, M. Larouche précise que les ventes sont même supérieures. En ce sens, plus d’effectifs ont aussi été déployés pour répondre à la plus grande demande.

« On a plus de personnes assignées aux installations pour éviter d’avoir de trop longs délais. C’est certain que si on en aurait plus, on serait les plus heureux du monde. Ce n’est toutefois pas un département où il est facile de trouver de la main-d’œuvre qualifiée, mais pour ça on s’en tire assez bien », ajoute-t-il.

Idem du côté de Trévi Chicoutimi, pour lequel les ventes fleurissent en cette saison estivale et dépassent également celles de l’année dernière.

« Je confirme que ça va très bien. Même avant qu’il commence à faire chaud, les gens avaient déjà réservé. Notre agenda est rempli jusqu’au mois d’août », laisse savoir le propriétaire chez Trévi Chicoutimi, Jean-Robin Brochu.

C’est la piscine hors terre qui reste le choix de prédilection. Les achats de spas demeurent stables, bien qu’ils soient aussi assez populaires auprès de la clientèle.

Le confort à la maison

Le Canada étant actuellement plongé dans un climat géoéconomique incertain avec ses voisins du Sud, les résidentes et résidents de la région qui avaient pris l’habitude de voyager à l’extérieur du pays se sont rétractés cette année, préférant de loin se bâtir un petit coin de paradis à la maison.

« Il y a beaucoup de personnes qui voyageaient du côté des États-Unis et qui ne veulent plus y aller en raison du contexte que l’on connaît tous. Ils veulent s’installer dans leur cour pour être à l’aise et pour voir tous les bénéfices de se rafraîchir chez soi », souligne M. Brochu.

Les produits Québécois ont aussi la cote, les gens favorisant l’achat local par-dessus tout.

« Ici, autant pour les piscines que les spas, on a déjà de nombreux fabricants Québécois qui se battaient souvent contre les produits américains. La clientèle est définitivement plus sensible à ça, on l’entend et on le voit », conclu Jean-Denis Larouche.