La Fromagerie Perron brille à la 25e Sélection Caseus

La Fromagerie Perron a confirmé son statut d’incontournable du paysage fromager québécois en s’illustrant lors de la 25e Sélection Caseus, le concours qui réunit chaque année les meilleurs produits du terroir.

Plus de 200 fromages ont été soumis à l’évaluation d’un jury de 26 experts réunis au campus de Saint-Hyacinthe de l’Institut de technologie agroalimentaire, où ils ont passé au crible aspects visuels, textures, arômes et saveurs pour ne retenir que 63 finalistes en lice pour le Caseus d’or et les 23 autres distinctions décernées le 17 septembre prochain.

Parmi ces 63 fromages retenus, neuf proviennent du Saguenay–Lac-Saint-Jean, plaçant la région au quatrième rang provincial des finalistes et témoignant de la vitalité de ses artisans. Trois entreprises y sont à l’honneur : la Fromagerie Médard, la Fromagerie Blackburn et, surtout, la Fromagerie Perron, qui fait ainsi résonner son nom au-delà des frontières régionales.

C’est dans la catégorie Cheddar que la Fromagerie Perron a particulièrement brillé : son Cheddar Perron vieilli 4 ans figure parmi les produits en lice, tandis que son fromage suisse a su séduire le jury dans la catégorie éponyme. Cette double nomination traduit la maîtrise d’un savoir-faire à la fois traditionnel et résolument tourné vers l’excellence.

Fondée il y a plus de 130 ans, la Fromagerie Perron mise sur la qualité de son lait, la rigueur de ses procédés de fabrication et l’expertise de ses employés pour offrir des produits d’exception. Fidèle à l’esprit de son fondateur Albert Perron, l’entreprise continue d’innover tout en préservant les méthodes artisanales qui font sa renommée depuis 1888.

La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, n’a pas caché sa fierté : « Quelle fierté de voir l’excellence des fromagers de la région être récompensée ! Grâce au concours Sélection Caseus, nos produits jouissent d’un rayonnement qui engendre des retombées bénéfiques pour notre territoire et pour les entreprises qui s’y trouvent ».

Au-delà de la reconnaissance officielle, cette nomination vient souligner le rôle clé de la Fromagerie Perron dans l’animation du terroir local et dans la valorisation de l’économie régionale. Alors que le verdict final approche, producteurs et amateurs de fromage retiennent leur souffle : la 25e Sélection Caseus pourrait bien couronner l’excellence artisanale de Perron d’une médaille d’or.