Familles d’accueil : les héros de l’ombre de la Traversée

La 71e édition de la Traversée internationale du lac Saint-Jean s’est clôturée samedi dernier. Si les projecteurs étaient braqués sur les festivités et les podiums, c’est dans l’ombre que brillent les familles de Roberval qui accueillent chez elles des athlètes internationaux de haut niveau.

Claudie Girard accueille des nageurs chez elle depuis maintenant 14 ans. Elle a hébergé cette année la nageuse française Nolwenn Even qui a participé pour la première fois à la Traversée du lac Saint-Jean. À son arrivée chez la famille Girard, Nolwenn a été accueilli par des drapeaux français, installés pour l’occasion.

« Pour moi, c’est de pouvoir échanger avec ces athlètes qui viennent d’ailleurs. D’en apprendre sur leur culture, leur langue. Nous avons gardé les drapeaux de chaque nageur que nous avons accueilli à la maison. C’est vraiment une belle expérience enrichissante », mentionne Claudie Girard.

De son côté, la famille de Nancy Tremblay reçoit des nageurs depuis 11 ans. Chaque année, cette famille de quatre vit au rythme de l’effervescence de la Traversée. Ils accueillaient cette année le nageur espagnol Daniel Ponce-Jimenez.

« Ce que la Traversée nous demande, c’est simplement de loger les nageurs, mais au final, on finit toujours par en faire un peu plus parce qu’on adore ça. On transporte nous-même les nageurs, on assiste aux entrainements. C’est vraiment une passion pour nous », mentionne Nancy Tremblay.

Une expérience unique

Évidemment, il ne suffit pas d’apprécier la Traversée pour être une bonne famille d’accueil. L’expérience d’accueillir chez soi un athlète venant d’un autre pays demande certaines qualités.

« Il faut être ouvert d’esprit et ne pas craindre la barrière de langue. Il faut avoir envie de leur faire découvrir notre culture également. C’est important de faire preuve de flexibilité. On pense à de petites attentions pour les faire sentir chez soi », indique Claudie Girard.

« Il faut aimer la natation, sinon le temps peut être long! Pour nous, ça l’a toujours été naturel. Toute la famille profite de l’expérience. Mes filles ont grandi avec cet intérêt pour la Traversée. Ma plus vieille accepte sans hésiter de prêter sa chambre chaque année. À force de côtoyer des nageurs, elle a vraiment développé une passion pour la natation », ajoute Nancy Tremblay.

Service essentiel

Année après année, ce sont des familles comme celles de Nancy Tremblay et de Claudie Girard qui permettent à la Traversée internationale du lac Saint-Jean de poursuivre ses activités.

« Les familles d’accueil jouent un rôle essentiel dans l’organisation d’un événement de cette envergure. C’est aussi dans l’esprit de la Traversée que les nageurs puissent sentir qu’ils sont chez eux à Roberval. Les liens qui se créent sont uniques et de belles histoires en découlent. Plusieurs nageurs reviennent ici même après leur retraite, parce qu’il y a cet attachement avec les gens et la ville », conclut Gabriel Amyot, responsable des familles d’accueil et de l’accueil des nageurs.

À lire : Un service « six étoiles » pour ses nageurs