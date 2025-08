Résultats du scrutin à l'élection générale de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh

L’élection générale de la Première nation des Pekuakamiulnuatsh qui s’est déroulés le vendredi 1e août au Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh de Mashteuiatsh a permis d’élire Jonathan Germain, chef de Mashteuiatsh et six conseillers qui siégeront au sein de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) pour les quatre prochaines années.

Sur une possibilité de 9 833 électeurs, 1 298 ont exercé leur droit de vote, ce qui représente un taux de participation de 13,2 %. Soulignons que quatre personnes avaient posé leur candidature pour le poste de chef, alors que treize personnes avaient posé leur candidature pour les six postes de conseillers ou conseillères à pourvoir.

C’est Jonathan Germain qui a été élu au poste de chef avec 673 voix, devant Florent Bégin (131 voix), Mélanie Boivin (173 voix) et Manuel Kurtness (263 voix).

Puisque Jonathan Germain a obtenu la majorité absolue des votes, il n’y aura pas lieu de procéder à un 2e tour d’élection.

Les candidats et candidates élus pour les postes de conseillers ou conseillères sont, en ordre alphabétique : Patrick Courtois (651 voix); Carina Dominique (591 voix); Sylvie Langevin (571 voix); Julie Léveillée (559 voix); Sandy Raphaël (617 voix); Lenny Valin (739 voix).