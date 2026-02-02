36e Semaine de la prévention du suicide

C’est cette semaine que se déroule la 36e Semaine de prévention du suicide. Jusqu’au samedi 7 février, la semaine thématique vise à sensibiliser la population à l’importance de la prévention, du dialogue et du soutien, ainsi qu’à rappeler que des ressources d’aide sont disponibles pour les personnes en détresse et pour leurs proches.

Sous le thème « Tendre la main, soutenir l’espoir », cette campagne met aussi de l’avant l’importance du soutien, de la bienveillance et de la solidarité envers les personnes traversant une période de vulnérabilité.

De nombreuses activités de sensibilisation, telles que des ateliers, des formations et des kiosques d’information auront lieu un peu partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’à Chibougamau–Chapais, afin de souligner l’importance de la prévention du suicide et de rappeler que l’aide est accessible, partout sur le territoire.

Pour finaliser la semaine de prévention du suicide, le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay et le Centre d’écoute et de prévention du suicide présentent un spectacle de Taktika le 6 février prochain. Une belle soirée qui allie musique, sensibilisation et solidarité. Les billets sont en vente via la page Facebook du Centre d’écoute et de prévention du suicide 02 (CEPS 02).

Le CEPS 02 rappelle aussi que des services d’écoute, d’intervention et d’accompagnement sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toute personne ayant des idées suicidaires, s’inquiétant pour un proche, ou ayant été touchée par un suicide. La ligne téléphonique confidentielle 1 866 APPELLE est disponible, de même que le le clavardage au www.suicide.ca Il y a également possibilité de texter au 535353 pour demander de l’aide.

Autre ligne disponible: 1-888-600-AIDE (2433) Ligne d’écoute