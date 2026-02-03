Les bêtes ne s’entendent pas

Comme à chaque année, le jour de la Marmotte, qui a toujours lieu le 2 février, est un point tournant pour l’hiver québécois. Toutefois, les marmottes emblématiques n’ont pas eu le même verdict cette année.

Fred, la marmotte québécoise habitant à Val-Espoir en Gaspésie, n’a pas vu son ombre ce lundi, ce qui signifie que le printemps sera hâtif.

Par contre, son homologue américain, Phil, a vu son ombre, ce qui signifie que l’hiver sera plus long pour les Américains.

Pour appuyer la thèse de Fred, le célèbre rongeur ontarien, Willie, n’a également pas vu son ombre, signe d’un printemps hâtif. De plus, rappelons que Fred est la marmotte avec le plus haut taux de prédictions réussies, avec une moyenne de 67% depuis 2010.