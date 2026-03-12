Cours suspendus au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

Considérant l'état de la chaussée et la pluie verglaçante dans certains secteurs au cours des dernières heures, le CSSPB est dans l'obligation de suspendre les cours pour la journée pour l'ensemble de ses écoles primaires et secondaires , ainsi que pour les centres d'éducation des adultes et le centre de formation professionnelle.

• Les services de garde sont ouverts.

• Les rencontres de Passe-Partout sont annulées.

• Le personnel qui peut faire du télétravail est invité à privilégier cette option.

• Les formations du Service aux entreprises sont maintenues.

« Nous sommes conscients que les conditions s'amélioreront au courant de la journée, mais à l'heure où nous devons prendre une décision, certaines routes ne sont que partiellement déneigées alors que d'autres sont glacées et non sablées, ce qui nous oblige à prendre cette décision en raison du transport scolaire », peut-on lire dans un communiqué émis par le service des communications du CSSPB.