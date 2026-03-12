Le bonheur au travail rassemble près de 200 participants à Saint‑Félicien

Près de 200 personnes prennent part, ce jeudi, à une journée entièrement dédiée au bien‑être en milieu professionnel à l’Hôtel du Jardin de Saint‑Félicien, à l’occasion de la troisième édition du Grand rendez‑vous du bonheur au travail.

La conférence d’ouverture a été présentée par Sonia Lupien, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le stress humain, ainsi que fondatrice et directrice du Centre d’études sur le stress humain.

« La conférence était préenregistrée parce que madame Lupien était amenée à aller en Indonésie. Avec 13 heures de décalage, c’était impossible pour elle d’être en virtuel pour ce matin », indique Sophie St-Arnault, membre du comité organisateur.

« La réaction était là. Les gens étaient super contents. C’était riche en informations. On a quand même eu sa collègue, madame Marie-France Marin. Elle était présente pour répondre aux questions des participants », ajoute-t-elle.

Une série d’ateliers est proposée au cours de la journée, portant sur des sujets variés, comme la transformation de défis relationnels en occasions de développement ou la compréhension du rôle de l’argent dans la motivation au travail, pour ne nommer que ceux-là.

Le Grand rendez-vous du bonheur au travail vise à présenter des approches innovantes et à offrir des solutions concrètes pour favoriser un milieu de travail plus sain, mobilisant et épanouissant.

Selon Marjorie St‑Gelais, coordonnatrice aux loisirs de la Ville de Saint‑Félicien, cette journée permet d’acquérir des outils utiles au quotidien.

« On travaille avec beaucoup d’employés et d’étudiants. On engage des gens de tous les âges. Étant une personne heureuse au travail et de bonne humeur, ça permet d’aller chercher des trucs. Ce n’est pas tout le monde qui a la même manière d’être de bonne humeur », indique-t-elle.

Parmi les apprentissages de la journée, Stéphane Lemire de chez Desjardins Entreprise retient l’importance de prendre du temps pour soi et de savoir prendre du recul en milieu de travail.

La tout se terminera avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, docteur en ostéopathie et spécialiste de la posture, dans le cadre de sa conférence Se prendre soin.

Sophie St-Arnault a d’ailleurs une bonne nouvelle pour la suite. « On peut déjà l’annoncer pour une quatrième édition, le 11 mars 2027. Nous sommes motivés et nous avons beaucoup d’engouement envers cette organisation. »

Le comité organisateur est composé de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien, de la MRC du Domaine-du-Roy, de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest, de Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean ainsi que de Services Québec.

La troisième édition de l’événement est présentée par Granules LG.

Le Grand rendez-vous du bonheur au travail se tient à la veille de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive