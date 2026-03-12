SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 12 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 32 s

Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise lance les activités de sa 35e édition

Charles-Antoine Desmeules
Le 12 mars 2026 — Modifié à 12 h 01 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise dévoile sa nouvelle image de marque et lance officiellement les activités de sa 35e édition, qui se tiendra du 1er au 8 août 2026. La billetterie est maintenant accessible au public pour les différentes soirées, tout comme la période d’inscription pour son volet concours.

Les chanteurs et chanteuses intéressés pourront soumettre leur audition dès aujourd’hui et jusqu’au 19 avril 2026, à l’aide d’une captation vidéo réalisée par leurs soins.

Soixante participants, répartis dans quatre catégories d’âge, seront sélectionnés par un jury et auront la chance de performer sur scène cet été.

La catégorie auteur-compositeur-interprète obtient de légères modifications pour cette 35e édition. Alors qu’elle accueillait jusqu’à maintenant des projets solos, duos et trios, elle s’ouvre désormais aux groupes, permettant à davantage de formations de présenter leurs créations et de refléter de manière plus fidèle la diversité des projets musicaux actuels. Les participants auront la chance de remporter plus de 75 000 $ en prix, bourses et ateliers.

Mélissa Bédard, porte-parole

Cette année, la chanteuse bien connue du Québec, Mélissa Bédard, sera la porte-parole du festival.

Appréciée du public pour sa voix puissante, sa présence scénique et son authenticité, le Festival de la chanson de Saint-Ambroise estime que sa présence viendra sans aucun doute inspirer les participants et ajouter une belle énergie à cette 35e édition. Elle sera d’ailleurs sur scène lors de la traditionnelle soirée souper-spectacle du vendredi 7 août prochain.

35 ans, ce n’est pas rien

Pour souligner les nombreuses années d’existence du festival, une soirée supplémentaire s’ajoute à la programmation : la soirée Chanson en fête.

Un collectif d’artistes régionaux ayant marqué l’histoire du festival au fil des ans se rassemblera sur scène afin d’offrir, encore une fois, un moment mémorable à la population. Les détails de la programmation et les artistes participants seront dévoilés ultérieurement.

Dans cette même optique, l’image de marque du Festival de la chanson a été transformée afin de faire transparaître l’énergie et l’ambiance unique qui animent Saint-Ambroise chaque été, ainsi que sa mission de mettre en lumière la relève et de célébrer la chanson francophone.

La programmation complète de la 35e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise sera dévoilée au cours des prochains mois.

Pour s’inscrire ou obtenir plus d’information, rendez-vous au chansonsaintambroise.com.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Campagne de prévention dans le secteur agricole
Publié à 14h00

Campagne de prévention dans le secteur agricole

À l’occasion de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se tiendra du 15 au 21 mars 2026, l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lancent une campagne conjointe pour renforcer la prévention dans l’industrie agricole du Québec. Les ...

LIRE LA SUITE

Le bonheur au travail rassemble près de 200 participants à Saint‑Félicien
Publié à 13h00

Le bonheur au travail rassemble près de 200 participants à Saint‑Félicien

Près de 200 personnes prennent part, ce jeudi, à une journée entièrement dédiée au bien‑être en milieu professionnel à l’Hôtel du Jardin de Saint‑Félicien, à l’occasion de la troisième édition du Grand rendez‑vous du bonheur au travail. La conférence d’ouverture a été présentée par Sonia Lupien, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur ...

LIRE LA SUITE

La Société canadienne du cancer lance un cri du cœur
Publié à 11h00

La Société canadienne du cancer lance un cri du cœur

La Société canadienne du cancer (SCC) appelle les provinces et territoires à abaisser à 45 ans l'âge d'admissibilité aux programmes organisés de dépistage du cancer colorectal pour les personnes exposées à un risque moyen, au lieu de l'âge actuel de 50 ans. La Société presse aussi le gouvernement du Québec à déployer un programme de dépistage du ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES