J’ai grandi dans les années 80 et je me souviens avoir régulièrement entendu parents, oncles, tantes et autres « vieux » souvent répéter que c’était bien mieux dans leur temps. Je me suis toujours promis de ne jamais dire cette phrase qui me semblait tellement antiprogressiste, mais récemment, je me suis surpris à glisser lentement vers le club des « c’était mieux dans mon temps » ! Mais est-ce vraiment bien le cas ?

Au niveau sportif, j’ai connu les Expos de Montréal et surtout la guerre Canadiens-Nordiques. Comme plusieurs, j’ai vu des chicanes de famille concentrées sur Chris Nilan et Dale Hunter. À côté de ça, la rivalité Canadiens-Bruins, c’est de la petite bière. Donc oui, c’était mieux dans mon temps ! C’est vrai qu’il y avait une émotion dans le hockey. Les joueurs se détestaient et ça menait à des matchs sous haute tension en pleine saison régulière. Mais est-ce que le hockey en général était mieux dans mon temps ? Depuis les années 80, les frontières n’existent plus. Les meilleurs du vieux continent sont là. Le hockey est beaucoup plus rapide et les gardiens de buts sont nettement supérieurs. Je conclus que notre sport national est meilleur aujourd’hui que dans mon temps.

Si j’ajoute le volet de la télévision sportive, il n’y a même pas de débat. Souvenez-nous, c’était impossible de voir tous les matchs des Canadiens et des Nordiques à la télé. Et le football ? On essayait, souvent en vain, de comprendre les règlements à travers les « postes anglais ». En 2024, c’est possible de regarder n’importe quel sport avec une bonne connexion Internet. Vous rappelez-vous les premiers pools de hockey ? Y fallait acheter le journal du mardi pour avoir les statistiques de toutes les équipes et compter les points. Aujourd’hui ça se fait tout seul.

Dans mon temps, les jeunes jouaient dans la rue et ne passaient pas leurs journées devant Netflix ou sur leur tablette. Est-ce totalement vrai ? Je ne crois pas. Avec les concentrations de sports-arts-études dans les écoles, il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent des sports qui nous semblaient étrangers à l’époque. Depuis quelques années, le hockey est enfin accessible aux jeunes filles. Le volet art offre des disciplines comme la musique et différents types de danses. Pour ces raisons, je crois que c’est mieux en 2024.

Comme la période des fêtes approche à grands pas, je n’ai pas le choix d’aborder le fameux volet commercial. À l’exception de Chicoutimi, est-ce que votre ville a un meilleur choix de magasins que dans les années 80 ? La réponse est assurément non. Je me souviens du douloureux Distribution aux Consommateurs. Ma mère décidait enfin de m’acheter le jeu vidéo que je voulais. On allait remplir le petit coupon avec le crayon de 2 cm de long, on faisait ensuite la file pour se faire dire que le fameux jeu n’était pas en stock ! La nostalgie nous fait souvent oublier les désagréments qui venaient avec, mais, prenez le temps de regarder autour. Notre époque possède son lot de défauts, mais est souvent plus belle que le vieux temps !