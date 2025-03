10 personnalités bientôt honorées, dont Louise Latraverse

Dix personnalités, dont Louise Latraverse et Sylvie Marcoux, seront honorées du titre de membre de l’Ordre du Bleuet le 17 mai prochain. L’évènement aura lieu lors d’un gala à la salle Pierrette Gaudreault du Centre culturel du Mont-Jacob à Jonquière.

L’annonce officielle a été faite ce matin.

Le jury du comité des candidatures a choisi de leur rendre hommage pour leur implication dans le milieu culturel de la région et leur contribution à faire rayonner notre fibre artistique à l’extérieur de ses frontières.

Louise Latraverse a laissé une empreinte indélébile dans le paysage québécois souligne le jury. Autrice, metteure en scène, comédienne et chroniqueuse, la native d’Arvida a incarné de nombreux rôles à la télévision et au cinéma. Elle peut aussi se vanter d’avoir fondé le Théâtre de Quat’sous.

Et à 85 ans, la muse du grand couturier Denis Gagnon se lance maintenant dans un one-woman-show avec son fameux « l’Amour crisse ».

Sylvie Marcoux est de son côté surtout connu du grand public pour avoir été la directrice générale du Salon du livre de 2009 à 2024. Elle est aussi l’autrice d’une douzaine d’ouvrages, principalement en littérature jeunesse.

Les autres personnalités qui deviendront membres de l’Ordre du Bleuet sont l’artiste et autrice Cindy Dumais, l’écrivain André Girard, la danseuse Suzanne Maltais-Gagnon, le compositeur Dominic Laprise, le musicien et artiste visuel Pascal Bouchard, l’enseignant et cinéphile Richard Boivin, ainsi que le sculpteur et professeur d’art Ronald Thibert.

Jean-Marc Bourgeois sera également honoré à titre posthume.