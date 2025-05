Le Théâtre Mic-Mac de Roberval nominé au Gala des Arlequins de la FQTA

La production Le Faiseur du Théâtre Mic-Mac de Roberval, à l’affiche en 2024, fait partie des nominés, dans la catégorie Meilleure trame sonore, au Gala des Arlequins 2025 de la Fédération québécoise du théâtre amateur (FQTA), pour la création originale d’Anne Verreault.

Organisé par la FQTA, le Gala des Arlequins célèbre chaque année l’excellence du théâtre amateur à travers le Québec. L’édition 2025 se tiendra le 7 juin prochain à Shawinigan en rassemblant des troupes de toutes les régions pour une soirée de reconnaissance et de célébration artistique. Lors de cet événement annuel, les meilleures productions théâtrales d'amateurs sont récompensées.

« Cette nomination souligne le travail d’Anne Verreault, qui a su enrichir l’univers sonore de la pièce en y insufflant profondeur et émotion, offrant ainsi au public une expérience théâtrale à la fois immersive et émouvante », peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant la nouvelle.

« Il est important de mentionner que cette trame sonore ne pourrait briller sans le jeu inspiré des comédiens et la mise en scène soignée qui ont permis à l’univers sonore de prendre toute sa dimension. La richesse émotionnelle et la cohésion artistique de Le Faiseur sont le fruit d’un véritable travail d’équipe, où chaque élément de la production vient soutenir et magnifier l’autre », ajoute-t-on.

Une marque de reconnaissance

La principale intéressée, Anne Verreault, explique qu’à lui seul, le fait d’être nominé est déjà une belle marque de reconnaissance de la qualité du travail accompli. « C’est la première fois que je suis en nomination. J’en suis bien contente. »

Elle avoue avoir un penchant prononcé pour les comédies musicales. « J’en vois, quelques-unes, chaque année. Il ne faut pas oublier que lorsqu’on produit la « bande son » c’est pour soutenir et nourrir les comédiens tout en leur procurant une ambiance qui convient à la pièce et qui fait plaisir aux spectateurs. Sûrement que les comédies musicales m’inspirent.»

Mentionnons que Jeanne Verreault-Tremblay a travaillé avec Anne Verreault pour la réalisation de la « bande son » de la production Le Faiseur.

À l’affiche en ce moment

Le Théâtre Mic-Mac est également heureux de présenter sa nouvelle production, Bénévolat, présentée jusqu’au 4 mai. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com.