Les sapins de Noël, de la forêt jusqu’à votre salon

Saviez-vous que votre sapin de Noël passe par un processus de sélection rigoureux avant que vous ne le choisissiez vous-même ? Peu de personnes connaissent les dessous de cette industrie, notamment parce que la région n’est pas la principale productrice de sapins de la province. Ceux-ci partent de bien plus loin.

En l’occurrence, affirme Mathieu Ouellet, le propriétaire de la Pépinière Boréalis de Jonquière, « les sapins sont surtout produits en Beauce, au Centre-du-Québec et un peu en Montérégie parce que ce sont des endroits où l’arbre va pousser beaucoup plus rapidement. On parle quand même de deux fois plus vite qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple. Étant donné la vitesse de croissance qui est beaucoup plus rapide dans ces endroits-là, c’est là qu’on va les prendre et ils vont aussi être moins chers. C’est pour ça qu’il n’y a pas beaucoup de producteurs ici », explique-t-il.

On retrouve plusieurs classes de sapin : semi-cultivés, les classes 1 et 2 ainsi que Premium. Ce sont les classes qui vont déterminer quels sapins seront choisis puis vendus par la suite.

« Les producteurs vont cultiver les sapins dans des champs pendant sept à huit ans pour leur donner un bon sept pieds de grandeur. Quand on parle de classes, c’est la qualité du sapin: si peu de branches sont cassées, si la tête est belle, s’il est bien garni parce qu’ils sont taillés plusieurs fois par saison. Dépendamment de la qualité qu’ils auront à la fin, ils seront classés et les gens pourront choisir en fonction de ça. »

Des facteurs qui influent sur le prix

Le prix à la vente varie grandement et est établi selon différents facteurs liés à la production, précise Mathieu Ouellet.

« Pendant ces sept à huit années, ceux qui produisent les sapins vont y mettre du temps, de l’engrais. Il peut aussi y avoir certaines maladies qui peuvent surgir des sapins et qui sont à prendre en considération. Ils vont ensuite calculer comment cette période de culture leur a coûté. C’est aussi pour ça qu’il y a eu des augmentations dans les dernières années. »

À la Pépinière Boréalis, environ 350 arbres trouvent preneurs annuellement. Les prix oscillent souvent entre 30 et 60 $ à l’achat.

Les sapins de Noël naturels, toujours populaires

En plus de leurs bienfaits sur le plan écologique, les sapins de Noël naturels semblent garder leur popularité auprès de la population.

« Maintenant, quand on reçoit les sapins, 50% d’entre eux partent directement la première semaine, les gens sont souvent pressés de venir les acheter. Toutefois, on recommande de les installer seulement à partir du le 1er décembre puisque le sapin naturel va normalement durer trois semaines dans la maison. La patience est requise pour ça, mais en attendant, ils peuvent tout simplement les laisser debout, à l’extérieur », conclut Mathieu Ouellet.