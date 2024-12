David Lampron nouveau propriétaire de Familiprix à Saint-Félicien

Depuis le lundi 2 décembre dernier, Familiprix à Saint-Félicien a changé de propriétaire. David Lampron, âgé de 27 ans, qui exerce sa profession de pharmacien depuis cinq ans, a acheté la pharmacie située près du Centre médical.

« J’ai grandi à Chibougamau et j’ai toujours eu de la famille au Lac-Saint-Jean. Ma grand-mère est originaire de Normandin. Les parents de ma copine viennent d’Alma. Pour nous, que de revenir dans la région nous permet un retour aux sources. Pendant deux ans, j’ai travaillé dans une pharmacie à Chibougamau et par la suite comme pharmacien remplaçant dans plusieurs pharmacies au Lac-Saint-Jean », explique le nouveau propriétaire.



Les deux pharmaciens Maxime Sasseville et Valéry Madore, les fondateurs de Familiprix à Saint-Félicien demeurent à l’emploi de la pharmacie qui compte 36 employés.

« Maxime demeure à plein temps et Valéry travaillera deux jours par semaine. Ils sont bien connus dans le milieu. Ils m’ont vraiment épaulé pour la transaction et c’est une plus-value pour la pharmacie qu’ils conservent leur emploi dans l’entreprise. »

Investir à Saint-Félicien

Il avoue que le fait d’avoir travaillé dans plusieurs pharmacies avec des équipes de travail différentes lui confère une expérience qui lui servira comme gestionnaire. « J’ai travaillé dans presque chaque ville du Lac-Saint-Jean. Ça m’a permis d’acquérir des connaissances dans chaque milieu. En finale, j’ai décidé d’investir ici à Saint-Félicien. C’est ici que je désire poursuivre ma carrière », commente-t-il.

David Lampron a plusieurs projets en tête pour sa pharmacie. « Ma vision c’est d’être ici pour très longtemps. Je veux m’investir dans ce nouveau défi pour plusieurs dizaines d’années, mais je désire, avant tout, me faire connaître auprès des patients de Saint-Félicien. »

Lorsqu’on lui demande si c’est « monnaie courante » de voir une personne acheter une pharmacie si jeune, il répond : « C’est en effet plutôt rare. Habituellement, à mon âge on achète une pharmacie en tant qu’associé. Pour moi, il s’agit d’un beau défi que de gérer une équipe de travail de 36 employés. Même si je n’ai pas une vaste expérience en gestion je considère qu’après cinq années de travail comme pharmacien j’ai ce qu’il faut pour exercer la profession comme propriétaire. Je désire également être présent dans différentes causes auprès des organismes du milieu », conclut-il.