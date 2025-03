Miss Gâteaux déménagera dans l’ancien presbytère de Saint-Prime

Pour solutionner le manque d’espace de travail de leur entreprise, fondée en 2012 et aussi pour augmenter l’offre de leurs produits, Nathalie Paré et Valérie Maheu, copropriétaires de Miss Gâteaux, achètent l’ancien presbytère de Saint-Prime qui était, depuis 2021, la propriété du la Corporation de la vieille fromagerie Perron. La transaction devrait être signée officiellement d’ici le début du mois de mai prochain.

« Le financement est complété, mais il reste quelques petites choses à régler avant de passer chez le notaire », explique Nathalie Paré.

Les deux femmes d’affaires prévoient investir 600 000 $ pour l’acquisition du bâtiment et les améliorations locatives.

« Ça fait longtemps que Miss Gâteaux désire déménager. Même si le commerce a été agrandi trois fois depuis son existence, on manque d’espace. On a frappé à plusieurs portes à Saint-Prime pour se relocaliser et finalement nous nous sommes entendus avec la Corporation de la vieille fromagerie Perron pour acquérir l’ancien presbytère », ajoute-t-elle.

Début des travaux

Les copropriétaires aimeraient bien débuter les travaux le 19 mai avec comme objectif d’ouvrir la nouvelle place d’affaires au début de juin prochain.

« Le projet de la Corporation était beaucoup plus ambitieux. Transformer le bâtiment en auberge aurait coûté plus cher que les travaux qui sont nécessaires pour opérer Miss Gâteaux. Nous avons deux murs à retirer. On doit changer les couvre-plancher, améliorer le système électrique et l’aqueduc. Ce n’est pas majeur comme transformation », ajoute à son tour Valérie Maheu.

Quant à l’ancienne meunerie qui se trouve à l’arrière et qui deviendra la propriété de Miss Gâteaux, les futures propriétaires invitent les personnes désireuses de leur soumettre un projet à ne pas hésiter à le faire. « Pas question de la démolir. Nous sommes ouverts à toute suggestion visant à conserver ce patrimoine », concluent-elles.