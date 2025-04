La Chouape finaliste dans la catégorie du Prix du public IGA

La bière Antoine de la microbrasserie La Chouape fait partie des six finalistes, dans la catégorie Prix du public IGA, au Gala des Grands Prix Agroalimentaires, organisé par la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le public a jusqu’au 10 avril prochain pour voter.

Les résultats du vote seront dévoilés à l’occasion du Gala qui se tiendra à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien le mercredi 16 avril prochain.

Dans un premier temps, la microbrasserie félicinoise a franchi la première étape du vote populaire qui s’est terminée le 16 mars dernier.

« Les gens pouvaient voter autant de fois qu’ils le désiraient ce qui ne sera pas le cas pour le dernier droit qui permettra d’apposer un seul vote par adresse de courriel », explique François-Daniel Hébert, propriétaire de La Chouape.

Briller parmi les nominés

Sur le site web du Gala on y apprend que : « Ce prestigieux événement vise à reconnaître le travail et l’excellence d’entreprises distinctives provenant des différents secteurs de l’industrie agroalimentaire régionale. »

« Cette dernière est caractérisée par le travail d’hommes et de femmes passionnés qui ont su développer un savoir-faire unique pour nous offrir des produits exceptionnels. Après un cocktail dînatoire, ils auront l’occasion de briller parmi les nominés de différentes catégories. »

Grand Prix IGA

Au total, six entreprises différentes passeront en finale dans chacune des neuf catégories différentes, dont le Grand Prix IGA organisée en collaboration avec les 11 marchands IGA du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le choix François-Daniel Hébert, que de mettre en vedette la bière Antoine brassée par La Chouape, depuis 2021, a judicieusement été songé.

« C’est une bière blonde de style saison légèrement acidulée, terreuse et citronnée. Brassée avec des céréales de nos champs et embouteillée avec les membres de notre famille pour souligner six générations de passion et 140 ans d’histoire à notre ferme », peut-on lire sur la fiche descriptive de la bière en nomination.