Olivier Labelle et Nicolas Lamothe lauréats locaux au concours Osentreprendre

Ces deux étudiants en techniques de comptabilité et gestion au Cégep de St-Félicien ont remporté le volet local du concours Osentreprendre, avec leur projet d’entreprise Pro-Sharp Shop. Ils représenteront le cégep de St-Félicien lors de la finale régionale qui aura lieu à la Polyvalente Charles Gravel de Chicoutimi le 29 avril prochain.



Pro-Sharp offre, à l’aréna de Mistassini, le service d’aiguisage de patins ainsi que de cordage de raquettes. Une initiative qui vient combler une rareté de ces services aux sportifs dans ce secteur depuis un certain temps.



L’entreprise a été lancée, l’automne dernier, dans le cadre du cours Entrepreneuriat. Les étudiants devaient pendant une période de trois semaines, opérer une mini-entreprise, dans un local situé près du salon étudiant. Dans un premier temps, ils ont dû monter, à la fin septembre début octobre, un plan d’affaires.



« Nous avons fait des démarches pour acheter une machine à aiguisage, au coût de 2 700$. Dans un premier temps, nous avons obtenu un contrat pour aiguiser, les 40 paires de patins du Cégep. On a fait la même chose pour ceux appartenant à des professeurs qui jouent au hockey », expliquent les étudiants.



Aréna de Mistassini



Par la suite, après avoir opéré au Cégep ils se sont installés, au début octobre, à l’aréna de Mistassini. Ça faisait 10 ans qu’il n’y avait plus de boutique de hockey à cet endroit.

« Nous avons loué un espace à l’aréna afin de poursuivre notre projet d’affaires, pendant toute la période des activités hivernales. En plus de l’aiguisage et du cordage de raquette de badminton, les clients pouvaient acheter des articles de hockey comme des bâtons et autres. La saison vient tout juste de se terminer et l’aréna est maintenant fermé », ajoutent-ils.

Les étudiants n’entendent pas rester là. L’an prochain Pro-Sharp Shop sera en activité, toujours à l’aréna de Mistassini.



À propos du concours Osentreprendre



Le concours Osentreprendre vise à promouvoir et souligner les initiatives entrepreneuriales autant par des projets scolaires que par la création d’entreprise

Mentionnons qu’au total, au Cégep de St-Félicien, ce sont quatre projets qui ont été déposés pour ce concours soit : MENOUM (Anne-Sophie Prévost, Frédérique Schwart-Noiseux, Antoine Tremblay et Samuel Brassard) , GUIDON (Thomas Boulianne), Arc-En-Bière (Olivier Lamontagne, Joey Thibeault et Christopher Minier) et le projet gagnant Pro-Sharp Shop.